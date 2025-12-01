Gerardo Lorenzo, Ejecutivo del Año: triple reconocimiento para Grupo Lorenzo en la Cena Anual de AEM

Gerardo Lorenzo, principal referente de Grupo Lorenzo, fue distinguido como Ejecutivo del Año 2025 durante la Cena Anual de la Asociación de Empresarios de Mendoza (AEM), el encuentro que cada año celebra la excelencia y el liderazgo en el ámbito empresarial de la provincia. El reconocimiento constituye el máximo galardón individual que otorga la entidad y destaca la visión estratégica, la trayectoria y el impacto de su gestión en el sector comercial mendocino.

“Este tipo de reconocimientos te hacen sentir que estás en el camino correcto y te impulsan a ir por más. Es un desafío en esta Argentina, pero hoy asumimos compromisos y esperamos que el país siga por el rumbo que está tomando para poder ser un país normal, para que la sociedad nivele hacia arriba y disponga de los recursos que necesitamos para seguir creciendo.”, manifestó Gerardo Lorenzo.

La noche también tuvo al grupo empresario como uno de las grandes protagonistas del evento: Grupo Lorenzo obtuvo otros dos premios clave que consolidan su performance institucional. La firma fue distinguida como Mejor Empresa del Sector Comercial y como Empresa Generadora de Nuevos Empleos, reafirmando su rol en la dinamización económica y en la creación de oportunidades laborales en la región.

Estos logros coronaron una velada donde el grupo volvió a ratificar su posicionamiento como líder del mercado automotor cuyano.

Un liderazgo que trasciende Mendoza

El desempeño premiado encuentra sustento en la estructura y el crecimiento de Grupo Lorenzo, considerado el conglomerado de concesionarias más importante de Cuyo, con presencia en Mendoza, San Juan y San Luis. Su red integra marcas y servicios de gran diversidad, entre ellas:

JC Lorenzo (Ford)

Lorenzo Automotores (Fiat)

Lorwest (Jeep y Ram)

Lorenzo Automobile (Peugeot y Citroën)

MotoKi

Voge

BAIC

Autoferia (Shineray, JMC, JAC y vehículos usados)

Con esta amplia cobertura y una estrategia de expansión sostenida, el grupo se consolida como un actor central en la industria automotriz y un referente clave dentro del entramado empresarial regional.