Franquicias en Mendoza 2026: el modelo se consolida como opción de inversión y crecimiento en la región

El sistema de franquicias en Mendoza continúa consolidándose como una de las alternativas de negocio más atractivas para emprendedores e inversores en 2026. Con un escenario de crecimiento sostenido a nivel nacional y mayor protagonismo del interior del país, el franchising se posiciona como una inversión defensiva, con modelos probados, riesgo moderado y posibilidades de expansión.

Según la décima edición de la Guía Argentina de Franquicias (GAF), el sector proyecta para este año un crecimiento superior al 5% en marcas y nuevas aperturas, reflejando una etapa de consolidación estructural, profesionalización y mayor eficiencia operativa.

Mendoza gana protagonismo en el crecimiento de franquicias

El mercado de franquicias en Argentina cuenta actualmente con unas 2.000 marcas en operación, y durante el último año registró la apertura de 1.925 nuevas unidades, lo que representó un crecimiento cercano al 9%. En este contexto, Mendoza y la región de Cuyo comienzan a posicionarse como polos cada vez más relevantes para la expansión de marcas nacionales y el desarrollo de nuevos emprendimientos.

Roberto Russo, director de la GAF, destacó la solidez del modelo:

“Las franquicias generan cerca de 250.000 empleos directos. En un escenario donde el capital busca seguridad, el sistema ofrece trabajo con respaldo y negocio con método”.

En la misma línea, Ezequiel Devoto, gerente general de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), explicó que el desafío para este año será mejorar la eficiencia operativa para sostener la rentabilidad, en un contexto económico con mayor previsibilidad.

Nuevas oportunidades de franquicias en Mendoza más allá de la gastronomía

Aunque la gastronomía sigue liderando el sector, concentrando cerca del 42% de las franquicias, el mercado muestra señales de diversificación hacia nuevos rubros con menor estructura y mayor escalabilidad.

Entre los segmentos que crecen en el mercado de franquicias en Mendoza y el interior del país se destacan:

Servicios administrativos y para el hogar

Negocios de nicho o formatos automatizados

Capacitación y educación

Propuestas vinculadas al bienestar y la sustentabilidad

La tendencia hacia 2026 apunta a formatos compactos, exprés o móviles, que requieren menor inversión inicial y permiten una implementación más rápida.

Nicolás Suraci, director de Suraci Franquicias, explicó que el sector también avanza en procesos de innovación y digitalización, incorporando herramientas de inteligencia artificial para optimizar la gestión comercial y la captación de clientes.

Inversión accesible y nuevos perfiles de franquiciados

El acceso al sistema de franquicias en Argentina es cada vez más amplio. Según los datos de la GAF, el 49% de las franquicias requiere una inversión de hasta USD 50.000, con opciones iniciales desde USD 10.000 y un plazo de recupero estimado de entre 18 y 36 meses.

En cuanto al perfil del inversor, el 80% de las marcas no exige experiencia previa, priorizando la capacidad emprendedora y la disciplina para aplicar los procesos del modelo de negocio.

Sin embargo, desde el sector advierten que el crecimiento también exige mayor profesionalismo.

“Franquiciar no es solo replicar un éxito individual; requiere estructura y método para que el modelo funcione en manos de terceros”, explicó Devoto.

Expo Negocios y Franquicias impulsará el sector en Mendoza

El desarrollo del ecosistema de franquicias en Mendoza también se verá impulsado por la Expo Negocios y Franquicias, que se realizará en la provincia durante octubre, y que reunirá a marcas, inversores y emprendedores interesados en expandir o iniciar proyectos bajo este modelo.

Para Suraci, las expectativas del sector son optimistas:

“Se prevé un crecimiento cercano al 20% en nuevas franquicias y un aumento del 30% en ventas. Además, están surgiendo rubros innovadores vinculados al wellness, servicios de acompañamiento y propuestas sustentables”.

Las franquicias en números en Argentina

Mercado: más de 1.900 marcas , 53.000 puntos de venta y cerca de 247.000 empleos directos .

más de , y cerca de . Expansión: el 92% de las marcas busca abrir nuevas unidades.

el busca abrir nuevas unidades. Inversión: el 74% de las franquicias requiere entre USD 16.000 y USD 100.000 .

el requiere entre . Empleo: el 61% de las marcas planea ampliar su plantilla en el corto plazo.

Con un escenario de crecimiento sostenido y mayor protagonismo del interior del país, Mendoza se consolida como uno de los mercados clave para el desarrollo del sistema de franquicias, combinando nuevas oportunidades de inversión, expansión de marcas y generación de empleo.