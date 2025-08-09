Feria de vinos + expo de arte y diseño local en Mercado Moreno 9 y 10 de agosto con entrada libre

Mercado Moreno invita a conectarse con el vino, arte y el diseño local. El fin de semana del sábado 9 de agosto de 13 a 22 y domingo 10 de agosto, de 12 a 19 horas, El paseo gastronómico recibe la Expo Artmósfera.diseno con creadores locales y a la feria de vinos y conservas Corchito.

Artistas: Sheila Vanella, Silvana Tumminelli ,Caro Merino, Irene Bellene, Laura Foresi, Marcelo Valdeolmillos, Silvi López Pía, Ignacia Acosta, Negra Lledó, Rocío López, Valeria Frachia, Romina Vignetta artista coordinadora de la muestra.

El Mercado se prepara a pleno con menús desde los $8.000!. Sus variadas propuestas: Dux fuegos, Mucho Café, Stacy burgers, il Capo, pizzería La Popular, Mansa Mila, Alcayota, Entre Dos, Innamorato, Aloz, Wok and Green, Lúppolo, Panitas food, Cielito burritería, Pret y La Torinesa.

Artmosfera desembarca en la Quinta Sección. de (13 a 22) propone una Expo con la diversidad como concepto en las actividades para todos los gustos, sábado: arte, diseño, feria de vinos y conservas; y el domingo El Planetario Móvil 360° aterriza con funciones inmersivas para toda la familia!



Reservá YA tu lugar 👉 https://estrellareservas.com/1476

Cupos limitados. Funciones con capacidad reducida.

DINOSAURIOS JURASSIC DOME: Caminá entre los gigantes del pasado.

🚀 MISIÓN ESPACIAL: Convertite en astronauta por un día.

🚀 MISIÓN ESPACIAL: Convertite en astronauta por un día. AVENTURA SUBMARINA: Descubrí las profundidades oceánicas.

🕓 Horarios: Funciones cada 40 min de 14:00 a 19:45 muestra de arte con más de 30 creadores y productores mendocinos interviniendo las terrazas y el interior del paseo gastronómico. Encontrarás ropa para hombres, diseño gráfico, tejidos, decó, diseño textil, velas, cerámica, accesorios, anteojos, y ropita para Barbies!

Se recomienda estar atento a las redes de artmosfera.diseno y de su productora barriochinochacras ya que pronto publicarán la agenda de primavera!

Resumen de información:

-9 y 10 de agosto en Mercado Moreno

-Mariano Moreno 585 (esquina Paso de Los Andes)

