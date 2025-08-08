Felipe Pigna y Pedro Saborido vuelven a Mendoza con su espectáculo «Historias Argentinas»

Dos grandes referentes de la historia y el humor argentino renuevan su propuesta, que fusiona el rigor histórico con la ironía y el ingenio. La cita será el viernes 5 de septiembre, a las 20.30 horas en el teatro Plaza. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar y boletería del teatro.

Un análisis diferente sobre la historia Argentina con nuevos relatos

Este encuentro invita al público a sumergirse en un recorrido apasionante por los momentos clave de nuestro país, desde una mirada fresca, crítica y, sobre todo, entretenida.

El espectáculo surge de la inquietud compartida por Pigna y Saborido de contar la historia de Argentina de una manera innovadora, combinando el análisis profundo con el humor que nos caracteriza como sociedad. Con un estilo dinámico y atrapante, los autores nos llevan a redescubrir personajes, mitos y episodios históricos desde una perspectiva reflexiva y descontracturada.

Felipe Pigna y Pedro Saborido tratarán de entender, analizar, pensar, reflexionar (sin certezas) sobre historias argentinas. Un encuentro con aquellas revoluciones, mitos, delirios, amores, identidades, momentos que marcaron para siempre el destino de esta patria.

Felipe Pigna es uno de los historiadores más reconocidos del país, autor de bestsellers como «Los mitos de la historia argentina» y «Mujeres tenían que ser». Su capacidad para hacer accesible el conocimiento histórico lo ha convertido en un referente en la divulgación.

Por su parte, Pedro Saborido es escritor, guionista y productor, conocido por su trabajo en «Peter Capusotto y sus videos» y sus libros sobre la cultura popular, siempre abordados con una mirada aguda y humorística.«Historias Argentinas» promete ser una experiencia enriquecedora y divertida para todos los públicos, una oportunidad para mirar nuestro pasado con otros ojos y, quizás, entender un poco mejor nuestro presente. Historias hay muchas…pero las argentinas son nuestras.