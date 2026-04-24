Esplendor by Wyndham celebró una cata exclusiva de Bodega Atilio Avena en Mendoza

El jueves 24 de abril, el Salón Cava del Hotel Esplendor by Wyndham Mendoza fue el escenario de una velada íntima y memorable: una cata de vinos y aceite de oliva de Bodega Atilio Avena que reunió a representantes de medios de comunicación en torno a la mesa, las copas y el relato vivo de una propuesta vitivinícola con identidad mendocina.

Una noche para recordar en el corazón de la bodega

Desde el primer sorbo, la atmósfera del Salón Cava marcó el tono de la noche: un espacio íntimo, luz cálida crearon el marco ideal para que la propuesta de Atilio Avena hablara por sí sola. Los asistentes recorrieron una selección de etiquetas acompañadas por el aceite de oliva extra virgen de la bodega, guiados por la voz de quienes llevan años cultivando cada varietal con dedicación artesanal.

Integrantes del equipo de Atilio Avena y Hotel Esplendor.

Lejos del formato de presentación tradicional, el encuentro priorizó el intercambio genuino: anécdotas de vendimia, secretos de elaboración y el placer compartido de descubrir matices en cada copa. Una experiencia que, para quienes estuvieron, difícilmente se olvida.

Atilio Avena: el alma de Mendoza en cada botella

Bodega Atilio Avena se destacó durante la velada no solo por la calidad de sus vinos y aceites, sino por la historia que los sostiene: una apuesta familiar por la producción artesanal, el respeto por el terroir mendocino y la búsqueda permanente de expresar en cada etiqueta la autenticidad de la tierra. Una narrativa que encontró en los invitados una escucha atenta y entusiasta.

Esplendor by Wyndham: hospitalidad con identidad propia

La iniciativa fue impulsada por los hoteles Esplendor by Wyndham Mendoza, Esplendor by Wyndham Plaza Francia (Buenos Aires) y Esplendor by Wyndham Calafate, como parte de su compromiso con experiencias que celebran la cultura y la identidad de cada destino. El Salón Cava del hotel mendocino, elegido como sede de la velada, es en sí mismo una declaración de principios: la hospitalidad que propone la cadena no se agota en el servicio, sino que se expande hacia el territorio, sus productores y sus historias.

La noche dejó más que el recuerdo de un buen vino: consolidó vínculos entre personas que comparten la pasión por lo auténtico y sembró las semillas de futuros encuentros entre Esplendor by Wyndham y las voces que construyen la narrativa cultural de Argentina.