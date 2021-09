Entrevista a Ariana Onega, co-fundadora y CEO de Empretienda

Cuando un emprendedor decide abrir un negocio, no solo se enfrenta con la incertidumbre de todo lo nuevo, sino también afronta muchas dudas relacionadas a cómo llegar a su futuro cliente. Para ello, es necesario visibilizar su negocio a través del mundo online, por ello, contactamos con Empretienda para conocer de qué manera tener una primer tienda online.

Entrevistada: Ariana Onega

Nombre de la compañía: Empretienda

Nacionalidad de la compañía: argentina

Cargo: co-fundadora y CEO

En relación a Empretienda

¿Cuál es el modelo de negocio de Empretienda?

Empretienda es una plataforma que permite a microemprendimientos crear y administrar su primera tienda online, de manera fácil rápida y accesible como nunca antes

se pudo. Todo lo que necesitan está incluido en un monto fijo mensual de $499 pesos, sin comisiones por venta, y en este único plan se ofrecen todos los servicios: diseñar la tienda, configurar el dominio, vincular métodos de pago, envíos y redes sociales.

¿Cuáles son sus objetivos?

El objetivo de Empretienda es acompañar a todos aquellos microemprendimientos que quieran vender por internet de manera rápida y fácil. En Empretienda creamos tecnología accesible, ofreciendo un servicio donde cualquier persona con mínimos conocimientos pueda tener su tienda personalizada en cuestión de minutos. Sabemos la importancia que tiene dar este gran paso para los pequeños negocios que recién empiezan a transitar el recorrido del e-commerce, por eso enfocamos nuestras energías en ofrecer un servicio completo, desde un buen producto, hasta un buen acompañamiento en capacitación.

¿Cómo dimensiona el impacto que tiene Empretienda como plataforma que ayuda a crear y administrar tiendas online?

El impacto es grande y positivo, es lo que le permite a las personas analizar su proyecto, los obliga a sentarse a ver sus costos, el negocio, que surjan preguntas. Los hace repensar para seguir avanzando. Poder ponerle un orden a esa idea y tangibilizarla.

¿Son una compañía que brinda servicios a personas de qué generación especialmente?

Consideramos que no hay generación al momento de emprender, podes ser emprendedor en cualquier momento y edad. Nos enfocamos en cualquier persona que quiera vender por internet. Con simpleza podes vender por una red social y tener tu propia tienda on line.

¿Cuál es el valor más importante que aportan a sus clientes?

Les otorgamos la posibilidad que muestren su valor, lo que ellos hacen, que puedan estar en el mundo digital. Les damos la oportunidad para que puedan concretar sus sueños y negocios.

¿Cuántas personas trabajan en Empretienda?

Somos 17 internamente, más tercerizados, todos de distintos puntos del país : Rosario, Córdoba, Marcos Juarez, La Plata, BsAs, Funes, San Bernardo.

¿Realizan acciones de RSE? ¿Cuáles?

Lo haremos, cuando tengamos el equipo suficiente para realizarlo.

¿Cuál es su política respecto de la incorporación de la mujer en la gestión y dirección de su empresa?

No hay una política explícita, soy mujer en tecnología, lo tomo como algo natural; sí tengo un compromiso desde mi lugar para promover espacios que impulsen más participación de las mujeres.

¿Cuál es la principal ventaja que tiene su empresa para competir en el mercado?

Creo que las ventajas tienen que ver con las perspectivas que uno le da al negocio. Nuestra principal ventaja es enfocarnos en los microemprendimientos, y eso nos hace ser fuertes en el mercado. También tenemos ventajas desde lo tecnológico y desde el equipo que formamos.

¿Cuáles son sus principales fuentes de ingresos?

Nuestra principal fuente de ingresos es el servicio de Empretienda, la suscripción mensual.

¿Cuáles son los riesgos que enfrenta día a día en su negocio?

No diría riesgos, diría desafíos. El mayor desafío es armar equipos de trabajo y aprender a delegar.

¿Cuál fue el momento más difícil que les tocó atravesar como empresa?

Uno de los momentos más desafiantes fue armar el equipo para poder delegar. Comenzamos solos con mi socio y teníamos que tomar decisiones de cómo ir incorporando más compañeros e ir armando el mejor grupo de trabajo.

Datos sobre inversiones en los últimos años:

Aún no recibimos inversión estamos articulando una ronda serie seed.

Un poco más de números e inversiones…

En Empretienda ya se registraron más de 80.000 tiendas en sus dos años de operación y registra más de 150 millones de visitas mensuales. Empretienda creció 10 veces en 7 meses, creando más de 300 tiendas por día. El próximo paso es expandirse en toda Latinoamérica, ya anunciando su desembarco en México en Febrero del próximo año.

En relación a Ariana:

¿Cuál es el principal atributo que la destaca personalmente en la gestión directiva?

Me considero una persona analítica, me enfoco en buscar la solución, (no perder energía, enrollarse) y lo transmito así como cultura.

¿Qué estrategias de trabajo en equipo utiliza para llevar adelante su gestión?

No se trata tanto de estrategia , sino de saber que estás trabajando con un otro. Tener empatía para entender situaciones. Veo cómo funciona el equipo, entiendo que las personas son todas diferentes y me relaciono desde el respeto y entendimiento.

Tenemos reuniones virtuales semanales por equipos: atención al cliente, diseño, dinámicas.

¿Cómo actúa usted como líder de la compañía frente a reclamos de clientes insatisfechos en RR.SS?

Lo vemos como una persona que tiene un problema y necesita una respuesta, nos enfocamos en contactarlo, explicarle para poder resolver. Los ayudamos con información, llamadas, etc. Tenemos un equipo especializado en atención al cliente pero nuestros esfuerzos están siempre alineados en no llegar a la situación de una persona insatisfecha.

Más allá del estilo de liderazgo, ¿cuál es el talento personal que lleva todos los días a su trabajo?

Tengo un compromiso con el otro, con cada uno de mi equipo: empatía, aprendizaje y paciencia.

¿Cómo piensa que será el mundo laboral con una irrupción tan alta de la tecnología?

Todo el tiempo cambiante, la única certeza que tengo es que hay que ser lo más permeable y flexible a los cambios. Uno tiene que estar preparado para eso.

¿Cuál es el legado que quiere dejar en sus seres queridos?

No me enfoco en lo que voy a dejar, sino en lo que hago día a día. Hago lo que me hace bien a la persona que soy hoy.

En pocas palabras… ¿quién es Ariana Onega?

Soy la hermana mayor de mis 2 hermanos: de Bruno y Aldana. Emprendedora, entusiasta y curiosa.

Entrevista exclusiva para MASSNEGOCIOS Diario