En octubre llega Wine Ecommerce Mendoza 2025, el encuentro clave para la industria vitivinícola online

Se viene una nueva edición de Wine Ecommerce Mendoza, en la que se abordará la temática del E-Commerce como palanca de crecimiento: Estrategia y tácticas para bodegas. Como en todas las ediciones, especialistas en ecommerce expondrán sobre temas de interés para el sector y casos reales. Los cupos son limitados y, accediendo con el código COMBINATORIA-MDZ2025, se podrá obtener la entrada sin cargo hasta el 2 de octubre.

El próximo jueves 16 de octubre de 2025, Mendoza será sede de una nueva edición de Wine Ecommerce, la jornada de referencia para profesionales y empresas del sector vitivinícola interesados en potenciar su presencia y ventas en el mundo digital. El evento se realizará de 9 a 14 h en La Enoteca (Av. Peltier 611, Mendoza Centro).

Organizado por Combinatoria, agencia especializada en comercio electrónico vitivinícola, Wine Ecommerce celebra su sexto año consecutivo como un espacio de formación, networking y actualización en las últimas tendencias del ecommerce para el vino.

Un espacio para aprender, conectar y brindar

El evento contará con expertos y referentes del comercio online que compartirán estrategias, casos de éxito y herramientas para optimizar ventas digitales. Como broche final, los asistentes disfrutarán de una selección especial de vinos de las bodegas participantes. Además, quienes lo deseen podrán llevar una caja de vino para compartir con todos los presentes, fomentando así la colaboración y el networking entre colegas del sector.

Un evento con trayectoria y respaldo

Wine Ecommerce se ha consolidado en Mendoza y Buenos Aires con el apoyo de las principales cámaras y organizaciones del sector vitivinícola, convirtiéndose en un punto de encuentro anual para productores, bodegas, distribuidores y profesionales del marketing digital.

Entradas disponibles

Las entradas ya están a la venta en este enlace.