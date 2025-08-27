En octubre llega Expo Negocios & Franquicias Cuyo

La feria empresarial más importante de la región regresa con un espacio único para conocer modelos de negocio rentables, generar alianzas estratégicas y conectar con las últimas tendencias en inversión.

La cita más importante del ecosistema emprendedor de Cuyo tendrá su quinta edición, el próximo 16 de octubre. La Expo Negocios & Franquicias Cuyo 2025 regresa a la Nave Cultural y este año propone un formato único para la provincia.



Organizado por Suraci Franquicias , el encuentro se realizó en cuatro ediciones como la Expo Franquicias Cuyo. Y este año, en su quinta edición abre el panorama a otros rubros y oportunidades como: sector inmobiliario para todos lo que quieran invertir en ese rubro como ser en nuevos desarrollos en pozo o bien terreno, sector financiero, criptomonedas y otras oportunidades de inversión. De esta manera se amplía la convocatoria a empresas de estos sectores interesadas en buscar inversores y emprendedores.



La Expo cuenta con el apoyo del Gobierno de Mendoza, la invitación de Mendoza Ciudad y el respaldo de AAMF (Asociación Argentina de Marcas y Franquicias); reunirá a cientos de empresarios, marcas, emprendedores y futuros inversores que busquen conocer la actualidad sobre los negocios en Mendoza y el país.



La preventa de tickets con precios promocionales estará disponible el 1 de septiembre en Eventbrite.com.ar (incluye entrada al evento y una copa degustación). Las empresas o emprendedores que quieran formar parte de la expo pueden consultar todo a través de expofranquicias.com.ar .



Nuevos espacios, charlas, tendencias y negocios reales



Este año, la Expo se renueva y abre el panorama no solo a la participación de franquicias regionales y nacionales, sino que está ideada para reunir a empresarios, inversores, marcas y futuros emprendedores en un mismo espacio, con un propósito claro: conectar personas con oportunidades reales.

Organizada bajo tres ejes, contará el Espacio Business & Expo, donde franquicias, emprendedores y pequeños comerciantes tengan su stand para mostrar en primera mano sus propuestas. De esta manera, la Expo fortalece el ecosistema brindando un marco único a emprendedores que busquen desarrollar y hacer conocer su marca, con la oportunidad única de relacionarse con el mundo de los negocios.





La Expo estrenará el Espacio Conectar: un sector con estilo social, donde se combinarán los negocios, networking, música e historia en frecuencia real. A lo largo de la jornada se presentarán propuestas temáticas que invitan a viajar en el tiempo, mientras se generan oportunidades de networking en un clima relajado y creativo. La experiencia estará acompañada por la energía de cuatro DJs que marcarán el ritmo: Back to the 90s, Neo Tecno Futuro, Latinoamérica Viva, French Touch.



Esta dinámica es ideal para que converjan públicos de todas las edades y puedan conocer la agenda y tendencias, conectando de manera genuina. Habrá un espacio especial con etiquetas de vinos y alternativa gastronómica para acompañar el momento.



Por último tendrá el Espacio Desarrollo, que tiene como eje el conocimiento y la visibilización de tendencias. A lo largo de la jornada habrá charlas, ponencias con referentes del ámbito de los negocios, entrevistas y contenidos que inspiran y transforman, como Negocios y modelos de inversión; Inteligencia artificial aplicada; Ecosistema de franquicias; Visión de género en el ámbito empresarial y Tendencias económicas, entre otro tópicos.



Por el lado de las franquicias se contará con Gastronomía, servicios, negocios especializados, estética y salud. En cuanto al sector inmobiliario habrán proyectos de nuevos complejos habitacionales y comerciales, y por el lado de las inversiones financieras oportunidades en fondos de inversión como así también en cryptomonedas.



El impulso del mundo emprendedor y Mendoza como polo de inversión



La Expo Negocios y Franquicias Cuyo 2025 tiene como objetivo crear un espacio único que potencie la innovación, la inversión y el crecimiento en la región.



A través de este encuentro, Suraci Franquicias reafirma su compromiso de posicionar a Cuyo como un polo estratégico para el desarrollo empresarial, acercando a franquiciantes, emprendedores, nuevas empresas e inversores en un entorno confiable, donde las marcas puedan exhibirse, generar vínculos y construir nuevas oportunidades de negocio.

Con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Mendoza consolida una propuesta que conecta innovación, inversión y futuro en un espacio único de negocios.