Empresas de Mendoza cierran con balance positivo su participación en PDAC 2026, la mayor feria minera del mundo

Las empresas de Mendoza que participaron en PDAC 2026 en Canadá finalizaron su presencia con un balance positivo tras una intensa agenda de reuniones, intercambio de conocimientos y vinculación con actores clave de la industria minera global. La participación mendocina en este encuentro internacional fue estratégica para promover inversiones mineras, mostrar la capacidad productiva de la provincia y analizar tendencias del sector vinculadas a la creciente demanda de minerales críticos.

La Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) 2026, considerada la feria minera más importante del mundo, se realizó del 1 al 4 de marzo en Toronto y reunió a más de 25.000 asistentes de 130 países, con cerca de 1.000 expositores del sector.

Mendoza se posiciona en el escenario minero internacional

La misión oficial de Mendoza en PDAC 2026 estuvo encabezada por la vicegobernadora Hebe Casado y la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, junto a representantes de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEM) y de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (ASINMET).

La delegación incluyó además a empresas mendocinas proveedoras de productos y servicios para la minería que participaron con el acompañamiento de ProMendoza, entre ellas ConoSur Drilling, Ng Store, Maqoil, Red Córdoba, Centauro, Geoservice, Logística Bachi, Solis, GT Ingeniería, WDF, Apeleg y Pablo Sarmiento Abogados.

Durante el evento, Mendoza presentó sus capacidades industriales, tecnológicas y logísticas para el desarrollo de la minería moderna, consolidando su posicionamiento en un contexto internacional donde crece la demanda de minerales estratégicos para la transición energética.

Articulación público-privada para impulsar la minería en Mendoza

Uno de los aspectos destacados de la participación mendocina en PDAC Canadá 2026 fue el trabajo conjunto entre el sector público y privado. Las actividades se desarrollaron de forma coordinada entre el Ministerio de Energía y Ambiente, la Secretaría de Minería, Impulsa Mendoza, ProMendoza, cámaras empresarias y representantes del ámbito académico.

Esta articulación permitió consolidar una agenda común orientada a impulsar una minería moderna, segura y sustentable en Mendoza, alineada con estándares internacionales y con el desarrollo de una cadena de valor local.

Guillermo Martínez, responsable de Manufacturas Industriales de ProMendoza, destacó:

“Hemos culminado nuestra participación en PDAC 2026, una de las ferias mineras más importantes del mundo. Acompañados por más de quince empresas industriales, y con el apoyo de ASINMET y CAMEM, pudimos vincularnos con proveedores internacionales de la cadena de valor minera que ofrecen tecnología avanzada para procesos seguros y soluciones sustentables”.

Empresas mendocinas destacan oportunidades y nuevos contactos

Las empresas participantes también valoraron las oportunidades generadas durante el encuentro internacional.

Desde Canadá, Fabián Solís, presidente de ASINMET y titular de Solís SA, señaló:

“Concluye PDAC 2026, un evento que trabajamos conjuntamente con el Gobierno de Mendoza, el Clúster Minero y Energético de Cuyo y ProMendoza. Nos llevamos conocimientos, contactos y capacidades esenciales para afrontar la minería moderna que se desarrollará en nuestra región”.

Por su parte, Hugo Valenti, representante de ConoSur Drilling SA, destacó el apoyo institucional recibido:

“Estamos viviendo un gran encuentro gracias al acompañamiento de la provincia, que nos brindó un espacio y asesoramiento clave. Como empresa dedicada a servicios de exploración en todo el país, valoramos enormemente el apoyo de ProMendoza”.

Finalmente, el geólogo especializado en exploración minera Carlos Giustozzi remarcó la importancia estratégica de estos encuentros:

“Acompañamos a las empresas mendocinas respaldadas por ProMendoza. Estas reuniones son fundamentales para generar nuevos negocios y atraer futuras inversiones para el desarrollo minero en Mendoza”.

Con su participación en PDAC 2026, Mendoza reforzó su presencia en uno de los principales escenarios internacionales de la minería, promoviendo inversiones, fortaleciendo vínculos con el sector global y consolidando oportunidades para el crecimiento de la industria minera en la provincia.