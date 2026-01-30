Empresarios mendocinos participan en Gulfood Dubái, la feria de alimentos más importante de Medio Oriente

Mendoza refuerza su presencia internacional en la edición de Gulfood que, por primera vez, se realiza en dos sedes simultáneas en Dubái

Empresarios mendocinos participan de una nueva edición de Gulfood, la feria internacional de alimentos y bebidas más relevante de Medio Oriente, que este año se desarrolla por primera vez en dos sedes simultáneas: el Dubai World Trade Centre (DWTC) y el Dubai Exhibition Centre (DEC) en Expo City Dubái.

El evento se consolida como una plataforma clave para los negocios internacionales, funcionando como una de las principales puertas de acceso al mercado del Golfo Pérsico, India, Asia y África. La estratégica ubicación de Dubái como hub logístico y comercial global, con conexiones directas hacia Europa, Asia y África, amplía de manera significativa el alcance regional y global de la feria.

En esta edición, Gulfood expande su formato hacia Dubai Expo City, donde se concentran los principales actores de los ecosistemas alimentarios globales y sectores estratégicos como retail, agrotecnología, logística, inteligencia artificial, startups e innovación digital, con el objetivo de potenciar oportunidades en toda la cadena de valor. En paralelo, el Dubai World Trade Centre continúa siendo el epicentro de las grandes marcas de alimentos y bebidas, con una presencia ampliada de los sectores lácteos, carnes, aves, mariscos, bebidas, grasas y aceites, consolidando un entorno dinámico que combina escala, innovación e influencia comercial.

En este contexto, Argentina cuenta con un pabellón nacional de más de 1.100 metros cuadrados, distribuido en los sectores Pulses & Grains y World Food en el Dubai Exhibition Centre, y en los sectores Beverages, Lácteos y Startups en el Dubai World Trade Centre. Allí, empresarios mendocinos exhiben sus productos, con el objetivo de ampliar mercados y generar nuevas oportunidades comerciales.

Al respecto, Gerardo Arribas, responsable del Área de Alimentos de ProMendoza, quien acompaña a las pymes locales, destacó la relevancia estratégica del evento:

“Gulfood es una feria que crece año a año a pasos agigantados. Es la principal feria de alimentos de Medio Oriente y reúne a los principales importadores de la región, además de compradores de África y Asia, especialmente de India. Aquí comienzan a definirse precios de productos clave para Mendoza y Argentina, como la nuez, la ciruela deshidratada y otros alimentos deshidratados”.

Asimismo, Arribas subrayó que la participación mendocina apunta a seguir ampliando oportunidades comerciales sostenidas en el tiempo:

“Desde el año pasado comenzamos a trabajar con una plataforma logística comercial que ya nos permitió obtener resultados positivos en productos como nueces, cerezas, duraznos y frutas frescas en general. Esto nos abre mercados donde antes se operaba poco o directamente no se exportaba, generando nuevas oportunidades para nuestras empresas”.

En esa línea, el funcionario agregó que se avanza en nuevos proyectos productivos estratégicos:

“Con el titular de esta plataforma, que se ha convertido en un socio muy importante para Mendoza, estamos trabajando en proyectos de desarrollo para la alfalfa, un producto con gran potencial desde nuestra provincia y que este operador ya maneja en Medio Oriente, lo que representa una oportunidad concreta de crecimiento”.

Finalmente, Arribas remarcó que el crecimiento sostenido de Gulfood refuerza las expectativas de posicionamiento internacional: