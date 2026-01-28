Empresa mendocina, única en Latam en elaborar mosto concentrado rectificado

Con más de 16 años de trayectoria, Kineta, empresa mendocina ubicada en el departamento de Maipú, se consolida como un actor estratégico en la industria vitivinícola argentina, aportando valor agregado a la cadena productiva a través de productos de alta calidad con destino a mercados internacionales de Asia, Europa y África.

En ese marco, el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, recorrió las instalaciones de la compañía, que se destaca por ser la única empresa de Latinoamérica en elaborar mosto concentrado rectificado, un insumo clave para la industria de alimentos y bebidas, utilizado principalmente como edulcorante natural.

Gracias a una importante inversión en tecnología de última generación, Kineta logró desarrollar un producto incoloro, inodoro y de sabor neutro, compuesto exclusivamente por azúcares naturales de la uva (glucosa y fructosa), con una concentración superior a 65° Brix. Este proceso posiciona a la empresa como referente regional en innovación tecnológica aplicada a la vitivinicultura.

El mosto concentrado rectificado que elabora Kineta es sometido a un proceso de deionización, mediante el cual se eliminan todos los componentes excepto la glucosa, la fructosa y el agua. La estabilidad microbiológica se alcanza gracias a la elevada concentración de azúcares y a su extrema pureza, generando un medio sin nutrientes para microorganismos, lo que garantiza un producto seguro y altamente competitivo en mercados exigentes.

Tras la visita, el ministro Vargas Arizu destacó:

“Mendoza cuenta con industrias que generan valor agregado a una de nuestras principales actividades productivas, como la vitivinicultura. Kineta posee un diferencial tecnológico que la posiciona internacionalmente y le abre oportunidades concretas en nuevos mercados del mundo”.

Además, subrayó la importancia de la inversión en innovación:

“Los requerimientos internacionales son cada vez más altos. Kineta viene trabajando con visión estratégica, desarrollando un producto único, alineado con el contexto macroeconómico y las demandas globales”.

Por su parte, Fernando Balada, director y gerente financiero de Kineta, señaló que durante el encuentro se abordaron los desafíos del sector:

“Conversamos sobre la situación del mercado mundial del mosto, que se ha visto afectado por los aranceles impuestos por Estados Unidos. Valoramos la disposición del ministro para escuchar y acompañar al sector”.

En la misma línea, Osvaldo Rodríguez, gerente de la compañía, destacó la relevancia de la visita institucional:

“El ministro recorrió nuestras instalaciones de cara a la próxima temporada de cosecha y compartió la visión del Gobierno de Mendoza sobre las expectativas del sector en un contexto de cambio”.

Más sobre Kineta

Kineta inició sus operaciones en 2009 y, desde 2010, lleva adelante un ambicioso proceso de reconversión tecnológica, orientado a la modernización integral de su planta productiva. Entre las inversiones realizadas se destacan la ampliación de más de 1.200 m², la incorporación de un concentrador Padovan de última generación, un nuevo sistema de pasteurización y envasado aséptico, galpones de almacenamiento y tanques de acero inoxidable.

Actualmente, la empresa produce mostos concentrados blancos y tintos, mostos concentrados rectificados y mostos concentrados varietales, consolidando su posicionamiento como una industria mendocina con proyección global y fuerte compromiso con la innovación, la calidad y la exportación.