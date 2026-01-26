Emiliano Tejada Montivero asume la conducción de UTHGRA Mendoza con foco en el desarrollo deturismo y gastronomía

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) Seccional Mendoza realizó este fin de semana el acto oficial de asunción de sus nuevas autoridades, en un evento que reunió a referentes del sector público y privado, empresarios, dirigentes institucionales y actores clave de la actividad turística, hotelera y gastronómica de la provincia.

La ceremonia se llevó a cabo en el Salón Carolina Montivero de la sede central de UTHGRA Mendoza, ubicada en Mitre 741 de la Ciudad de Mendoza, y marcó el inicio de una nueva etapa de conducción encabezada por Emiliano Tejada Montivero, quien con 29 años se convierte en el dirigente más joven del país en liderar una organización gremial, aportando una mirada renovada y alineada con los desafíos actuales del sector.

El acto contó con la presencia de los intendentes Esteban Allasino (Luján de Cuyo) y Matías Stevanato (Maipú), quienes destacaron la importancia del trabajo articulado entre los municipios, el sector privado y las organizaciones del trabajo para fortalecer el ecosistema turístico y gastronómico de Mendoza. También participaron representantes de AEHGA, junto a la Subsecretaria de Empleo y Capacitación de la Provincia, Emilce Vega, reafirmando el compromiso institucional con la generación de empleo formal y la capacitación laboral.

La nueva Comisión Ejecutiva de UTHGRA Seccional Mendoza.

Durante la jornada se formalizó la conformación de la nueva Comisión Ejecutiva de UTHGRA Mendoza, junto con los delegados congresales y vocales, dejando oficialmente constituida una conducción que apuesta por un modelo de gestión moderno, profesional y orientado al crecimiento sostenible de la actividad.

En su discurso, Tejada Montivero destacó que esta etapa se basa en “un recambio generacional con una visión estratégica, que entiende al sindicalismo como un actor clave del desarrollo productivo, la formación permanente y la mejora de la competitividad del sector turístico y gastronómico”. En ese sentido, subrayó la importancia de impulsar el empleo registrado, el trabajo digno y la capacitación, como pilares para consolidar el crecimiento económico de Mendoza.

“Tenemos la convicción de construir una organización activa, actualizada y protagonista del desarrollo provincial, acompañando a las empresas, fortaleciendo el capital humano y aportando valor al ecosistema turístico y gastronómico”, afirmó el flamante Secretario General, delineando una agenda que busca integrar diálogo, innovación y crecimiento en una de las industrias más dinámicas de la provincia.

Con esta nueva conducción, UTHGRA Mendoza se posiciona como un actor institucional que apuesta al desarrollo del talento, la profesionalización del sector y la articulación público-privada, en un contexto donde el turismo y la gastronomía continúan siendo motores clave de la economía regional.