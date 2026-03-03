El quinto concurso internacional de saltos Casa David – Wine & Horses ya está en marcha

Del 26 al 29 de marzo y dentro del calendario vendimial se disputará un nuevo torneo hípico de categoría mundial en el que se competirá por el Gran Premio Copa Casa David 2026. Reserva Alto Agrelo presenta su vino Malbec y comienza la comercialización de las chacras del barrio de montaña de lujo.

Por quinto año consecutivo, la División Hípica de Casa David – Wine & Horses, recibirá en sus instalaciones de Alto Agrelo a más de 250 jinetes de distintas partes del mundo para participar en una nueva edición del Concurso Internacional de Salto 2025 – CSI 1*. Será entre el 26 y 29 de marzo, durante cuatro jornadas que prometen pura emoción.

Este torneo de saltos que se consolida y supera año a año, ostenta categoría internacional y está considerado como el más importante del país. Destacados jinetes argentinos y caballos provenientes de diversas regiones del país se darán cita junto a participantes de Chile, Brasil, Perú, Ecuador, Paraguay, Colombia y Sudáfrica, entre otros. Esta concurrencia jerarquiza la competencia y fomenta el intercambio cultural y deportivo, fortaleciendo vínculos internacionales.

El certamen forma parte del circuito mundial de torneos de salto y está avalado por la Federación Ecuestre Argentina y la Federación Ecuestre Internacional. Como en años anteriores, cuenta con la dirección técnica y organización de los especialistas Manu Pochetino y Clarisa Murekian, junto a un jurado altamente calificado que evaluará las pruebas con alta rigurosidad técnica.

En cada edición, esta fiesta del deporte hípico apuesta a mostrar la mejor performance de los deportistas junto a sus equinos. Los saltos serán de 0,90 a 1,40 metros. Las categorías de las competencias para jinetes y amazonas son: escuela mayor, menor, children, tercera, amateur, segunda y primera. La prueba internacional disputará la copa en saltos de 1,40 metros.

El concurso tendrá lugar entre las 9 y 18 horas y entregará magníficos premios. Este año se llevará a cabo el segundo remate de caballos criados en Casa David y de ejemplares que son propiedad de haras invitados. Son 14 equinos de salto los que participarán en la subasta.

Dado el carácter internacional y los atractivos que rodean a la competencia, acompañando a los participantes asistirán más de 1000 personas entre equipos técnicos, familiares, amigos y sponsors del evento. Se espera superar la asistencia de las 5000 personas que se dieron cita en ediciones anteriores.

Cristian David, a cargo de la División Hípica de Casa David y anfitrión del encuentro destacó con gratitud y orgullo el esfuerzo y profesionalismo involucrado en la producción y organización del encuentro. Remarcó el nivel de los participantes que intervienen en el torneo y la gran oportunidad que Mendoza tiene de mostrarse al mundo desde Casa David, al pie de la Cordillera de los Andes y rodeado de viñedos. “Ese certamen dentro del circuito internacional de concursos de saltos posiciona a la Provincia como destino de altísima calidad y revela no solo la alta performance deportiva sino su gran sentido de la hospitalidad ante los concursantes del mundo”.

Entre las novedades del quinto concurso internacional de saltos hípicos, Casa David Wine & Horses estrenará este año una nueva ante pista de material geotextil -única en Cuyo- que mejora la estabilidad, amortiguación y drenaje del terreno, reduciendo el desgaste de cascos y articulaciones, mejorando las destrezas de los caballos.

El valor de las entradas será a total beneficio de Conin Luján de Cuyo.

Ecosistema David: en marcha un barrio privado, una bodega, un vino y un hotel.

El ecosistema Reserva Alto Agrelo crece sin pausa y suma una bodega, un vino, un barrio privado de montaña y un hotel. El torneo internacional de saltos hípicos será el espacio para el lanzamiento del vino Malbec Reserva Alto Agrelo, un ejemplar que cuenta con el asesoramiento de los reconocidos Michel Rolland y Marcelo Pelleriti. La bodega Agrelia, que se empezará a construir el segundo semestre de este año, tendrá un concepto boutique y elaborará anualmente 60.000 litros de vinos de terruño, de autor y alta gama.

En tanto, el desarrollo inmobiliario posee 116 chacras residenciales de 5000 a 9000 m2 cada una, apuesta que junto al hotel Casa Duhau y la bodega completarán el masterplan del lugar. El loteo tendrá todos los servicios y será el primer barrio de montaña que contará con gas natural y agua potable. Tanto el barrio Reserva Alto Agrelo como el hotel han avanzado en su etapa inicial y actualmente se realizan los trabajos de movimiento de suelo, calles y cierre de lotes.

“Estamos en la etapa de iniciar el lanzamiento del loteo con la preventa de los terrenos, donde ofreceremos financiación propia”, afirmó Rubén David, gerente de Oscar David Mayorista y a cargo del desarrollo de los negocios del ecosistema de los David. “Durante el torneo informaremos sobre sus características y amenities. A través de membresías, los propietarios de las chacras podrán acceder a los servicios del hotel, de Casa David y de bodega Agrelia. También podrán ser parte de un Club del Vino exclusivo para 100 miembros que anualmente asignará a sus integrantes 72 botellas de calidad súper Premium provenientes de uvas de parcelas seleccionadas y con etiquetas personalizadas, entre otros beneficios”, remarcó David.

El hotel Casa Duhau está desarrollado por las familias David y Scalesciani (Palacio Duhau) a través de Unbound Collection, una línea de Hyatt exclusiva para hoteles boutique de alto vuelo. El mismo formará parte de esta reserva natural y vinícola. Es un emprendimiento que representa la expansión de la marca de lujo Duhau hacia la hotelería de viñedos en Mendoza.

En los próximos 24 meses se espera tener ambos proyectos terminados. El concepto del lugar está asociado al nuevo lujo, ese que valora el buen vivir vinculado a la naturaleza, a nuestra tradición, al sol y las montañas.