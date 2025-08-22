El legendario sonido de Toto llega a Mendoza, con el tributo de «África»

El viernes 29 de agosto, a las 21, África se presentará por primera vez en el Teatro Plaza para rendir homenaje a una de las agrupaciones que marcó un momento de nuestras vidas con clásicos como Rosanna, Hold the line o I´ll Be over you.

Pocas bandas han logrado la trascendencia y el virtuosismo de Toto. Formada en 1978, se convirtió rápidamente en un fenómeno global, fusionando rock, pop, jazz, funk y R&B en un sonido único e inconfundible, hasta convertirse en un ícono de los 80. Su tema emblemático, “África”, se paseó por todos los rincones del planeta, despertando la admiración de millones de fans.

En esta ocasión, se trata del primer show de la banda tributo África, formada por Rubén Barolo en bajo, Juan Pablo Staiti en guitarra, Pablo Sánchez en batería, Adrián Virulón en teclados, David Gologorski en piano, Jorge Leytes en voz, Ariel González en percusión, Soledad Sosa en voz y Willy Moreno en coros.

La presentación será el viernes 29 de agosto a las 21 en el Teatro Plaza, y promete un recorrido por toda la carrera de Toto, para brindar los mejores sonidos con músicos de gran trayectoria de nuestra provincia. Entradas en venta aquí. Producción general: El Buey Producciones.