El gigante BYD llegó a Argentina y en Cuyo ya está disponible en Territorio Yacopini

La marca china BYD presentó oficialmente su llegada a la Argentina este 8 de octubre con un evento en Costa Salguero, Buenos Aires. En Cuyo, el concesionario oficial es Territorio Yacopini, que ya tiene disponible el BYD Yuan Pro para test drive desde este jueves.

La automotriz china BYD desembarcó en el país con el objetivo de impulsar la movilidad sustentable y ofrecer alternativas competitivas en el segmento de vehículos híbridos enchufables y 100% eléctricos. La presentación oficial reunió a autoridades de la marca, representantes de bancos asociados y medios especializados y se develaron los precios y beneficios de los distintos modelos.

En paralelo al lanzamiento, varias concesionarias argentinas comenzaron a recibir las primeras unidades y en Cuyo, Territorio Yacopini ya cuenta con el BYD Yuan Pro para hacer el test drive, desde este mismo jueves.

Entre los modelos que debutan se encuentran el BYD Yuan Pro, un SUV 100% eléctrico; el BYD Dolphin Mini, un hatchback urbano también eléctrico; y el BYD Song Pro DM-i, un SUV híbrido enchufable. Muchas de estas unidades ya tienen dueño gracias al exitoso sistema de preventa que implementó la empresa semanas atrás.

¿Cuánto cuestan los autos de BYD?

En cuanto a los precios de lanzamiento, BYD informó valores base muy competitivos: el Dolphin Mini parte desde u$s 22.990 en su versión GL y u$s 23.990 en la GS; el Yuan Pro arranca en u$s 29.990; y el Song Pro DM-i se ofrece a partir de u$s 34.900.

Todos los vehículos cuentan con garantía de 6 años o 150.000 km para el auto completo y 8 años o 150.000 km para la batería y el motor eléctrico.

Mantenimientos cada 12 mil y hasta 20.000 km

Los costos de mantenimiento estimados también fueron dados a conocer: el Song Pro DM-i ronda los $290.000 a los 12.000 km, mientras que el Dolphin Mini cuesta alrededor de $130.000 y el Yuan Pro, unos $150.000 a los 20.000 km.

“Bank Partnerships”: beneficios y financiación bancaria exclusiva para BYD

El lanzamiento incluyó atractivos beneficios financieros para los compradores a través de alianzas con bancos. ICBC y BBVA ofrecen una reducción de 5 puntos en la tasa fija, además de puntos de bienvenida en sus programas de fidelización. Santander, por su parte, otorga una tasa fija de 44,9% para vehículos eléctricos y 52,9% para híbridos, junto a un 50% de descuento en las tres primeras cuotas de Auto Drive, equivalente a $80.000 por mes.

Además, los clientes podrán acceder a la instalación de cargadores domiciliarios a través de Chargebox & Etica, asistencia en carretera con ACA, y un cargador de 3 kW marca BYD con mantenimiento gratuito por tres años. También se ofrece una tarjeta de carga y un lavado gratis por mes durante todo un año en la red de concesionarias del país. Los bancos participantes suman beneficios exclusivos para clientes Black y Platinum.

Autonomía de los vehículos BYD

Uno de los puntos fuertes de la marca es la Batería Blade, considerada una de las más seguras del mundo, que permite autonomías de hasta 380 km en los modelos 100% eléctricos y hasta 1030 km combinados en el híbrido enchufable Song Pro DM-i.

BYD en Territorio Yacopini

En Mendoza, quienes deseen conocer más detalles o realizar un test drive pueden acercarse al concesionario oficial Territorio Yacopini, ubicado en San Martín Sur 600, Godoy Cruz, o comunicarse al +54 261 4439300. Con esta llegada, BYD busca consolidarse como una alternativa eficiente, sustentable y competitiva en el creciente mercado de la movilidad eléctrica en Argentina.