El Foro de Inversiones & Negocios tendrá su séptima edición en marzo

El evento es organizado de manera conjunta por el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Producción, y el Consejo Empresario Mendocino (CEM) en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Como cada año, el foro suma novedades.

La séptima edición del Foro de Inversiones & Negocios se realizará en el contexto de la Fiesta Nacional de la Vendimia el 5 y 6 de marzo en el hotel Hilton Mendoza. Bajo el nombre “Nuevo tiempo para confiar y crecer”, se darán cita los referentes de distintos sectores empresarios, inversores nacionales y extranjeros así como funcionarios provinciales y nacionales.

Con el foco puesto en conectar líderes, ideas y proyectos que impulsen el desarrollo de Mendoza, el Foro ya ha dado muestras de la sinergia y potencialidad que se generan durante estos días. Como ya es casi un clásico, una de las principales conferencias del mediodía del jueves será acerca del “Contexto Económico para Inversiones y Negocios” a cargo del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el presidente del CEM, Martín Clément.

El evento ofrecerá espacios pensados para fomentar conexiones, analizar oportunidades y promover el crecimiento económico de Mendoza. Por este motivo, se planificarán reuniones estratégicas, encuentros B2B, conferencias a cargo de profesionales reconocidos y sesiones de networking, entre otras actividades. Cada área del Foro está cuidadosamente planificada para que los participantes encuentren oportunidades concretas para generar e impulsar proyectos.

Qué habrá en esta edición

Durante esta edición habrá conferencias que presenten y promuevan ideas innovadoras y mesas sectoriales diseñadas como espacios de diálogo para conocer las perspectivas sobre temas clave de la industria. Además, se desarrollará el Innova Invest, una modalidad que se sumó el año pasado, en donde empresas jóvenes preseleccionadas serán vinculadas con fondos de inversión con el fin de generar oportunidades y forjar alianzas estratégicas.

Otro de los momentos clave del Foro será el de las Mesas de Inversión y Negocios Sectoriales. En este contexto se presentarán los proyectos y objetivos de Mendoza en sectores clave a la vez que se debatirán estrategias y oportunidades. Entre los participantes estarán funcionarios gubernamentales, figuras destacadas del sector empresarial y potenciales inversores.

Por último, el Foro ya ha comprobado el éxito de las reuniones de negocios debido a la posibilidad de acortar distancias entre inversores y proveedores. Estos encuentros se realizarán bajo dos modalidades: Reuniones B2B, diseñadas para generar oportunidades y fortalecer lazos comerciales; y Reuniones con funcionarios, que facilitarán el contacto directo entre inversores nacionales e internacionales con representantes del gobierno provincial con el fin de promover oportunidades de inversión dentro de la provincia.

El Foro de Inversiones & Negocios Mendoza en números

El Foro ha crecido año tras año al punto de contar con cada vez más participantes y empresarios de reconocidas empresas. Con la totalidad de sus ediciones anteriores, algunos de sus números son:

241 reuniones preagendadas

+854 empresarios referentes de las principales marcas y mercados del mundo

3.256 participantes

99 disertantes

+112 funcionarios de gobiernos nacional y provincial

66 mesas sectoriales de inversión

+860 repercusiones en medios nacionales y provinciales

Más información y preinscripción: https://foroinversionesmendoza.com/