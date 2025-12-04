El fenómeno musical “Mundo KPop: Cazadoras de Demonios” suma una nueva función Arena Maipú Teatro

Las entradas están disponibles en Ticketek.com.ar y boletería del Arena (solo en efectivo).

Una aventura entre música, humor y magia.

Basada en la película animada y el mundo KPop, el musical traza la historia de un grupo de talentosas chicas K-pop que, en pleno auge de su carrera, se enfrentan a un inesperado desafío: Los Saya Boys, un misterioso equipo de “demonios” musicales que buscan conquistar a la humanidad a través de su sonido hipnótico.

Entre coreografías de alto impacto, humor y batallas cargadas de magia, las protagonistas descubrirán que la verdadera fuerza no está en la rivalidad, sino en la amistad, la aceptación y la importancia de unirse a pesar de las diferencias.

Un musical de gran despliegue visual

“Mundo KPop: Cazadoras de Demonios” fusiona elementos del musical moderno con la estética del animé, vestuarios vibrantes, efectos visuales y rutinas de baile inspiradas en los grandes grupos de la ola coreana. Con un elenco joven y talentoso, la puesta promete un show dinámico y emocionante, ideal para fans del género y para quienes buscan una experiencia diferente y visualmente impactante.

La obra propone un mensaje profundo sobre la identidad, el trabajo en equipo y el poder de creer en uno mismo. Una historia que resuena con las nuevas generaciones y que invita a toda la familia a disfrutar del viaje. Una propuesta original, vibrante y llena de fantasía.