Repuestos Pesados S.A.S. integra la visión estratégica del IERAL para consolidar su liderazgo en el mercado de autopartes pesadas

En el marco de la presentación del Informe Anual 2025 y Perspectivas 2026 de la Economía de Mendoza desarrollado por el IERAL, la empresa Repuestos Pesados ha reafirmado su compromiso con el desarrollo productivo nacional mediante su reciente incorporación a la Fundación Mediterránea. Esta alianza estratégica permite a la firma acceder a un análisis económico de alta profundidad, transformando datos clave sobre consumo y dinámica sectorial en decisiones eficientes de stock y planificación comercial. Como empresa con una fuerte impronta federal, Repuestos Pesados busca en estos espacios de pensamiento independiente la previsibilidad necesaria para sostener su competitividad en un mercado altamente sensible al contexto macroeconómico.

Con una trayectoria que se remonta a 1991, Repuestos Pesados ha logrado consolidarse como un referente indiscutido en la provisión de componentes para el transporte pesado, basando su crecimiento en la cercanía con el cliente y un portfolio de marcas de primera línea. Actualmente, la organización sustenta de manera directa a más de 80 familias a través de una red operativa de ocho sucursales que cubren puntos estratégicos del país, incluyendo Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Neuquén, Rosario, Salta y Tucumán. Esta estructura logística no solo garantiza la disponibilidad inmediata de productos, sino que también funciona como un motor de empleabilidad regional y un soporte fundamental para el entramado logístico argentino.

Bajo la dirección de Daniela Capotosti, la empresa encara el escenario de 2026 con una hoja de ruta enfocada en la eficiencia operativa y la transformación tecnológica por sobre la expansión agresiva. La estrategia de la firma se centra en fortalecer su propuesta de valor a través de la capacitación interna y la mejora continua de procesos, entendiendo que el liderazgo en el sector de autopartes hoy se define por la capacidad de generar valor de manera consistente en cada punto de contacto. Con una visión de largo plazo, Repuestos Pesados se posiciona no solo como un proveedor, sino como un socio confiable para el transporte nacional, promoviendo una cultura de excelencia y adaptación constante a los ciclos económicos del país.Sobre Repuestos Pesados S.A.S. Es una empresa líder en el mercado de autopartes pesadas en Argentina, reconocida por su amplia capacidad de respuesta y asesoramiento técnico especializado. Con más de 35 años de experiencia, combina una sólida presencia territorial con una gestión profesional orientada a brindar soluciones integrales al transporte y la industria.