David Lebón y Pedro Aznar se reúnen para interpretar los clásicos de Serú Girán

El espíritu de Serú Girán vuelve a escena en una celebración única en la que David Lebón y Pedro Aznar revivirán las canciones de una de las bandas más importantes del rock.

Como parte de su gira nacional, los músicos se presentarán el sábado 25 de julio, en el Arena Maipú Stadium. Las entradas están disponibles en Ticketek.com.ar y boletería del Arena (solo en efectivo)

Lebón y Aznar interpretan los clásicos de Serú Girán, temas que marcaron generaciones y dejaron una huella imborrable en nuestra historia musical. No es un simple homenaje: es el reencuentro de dos de sus creadores con un repertorio que sigue latiendo con la misma intensidad que el primer día.

Por la corta duración de la banda (cuatro años en la primera etapa y sólo dos conciertos en River en 1992) el recital en el Arena Maipú Stadium es una oportunidad excepcional e histórica para emocionarse y cantar en vivo con dos de sus creadores.

La vigencia de Serú Girán, de más de 40 años, se confirmó en abril de 2025, cuando Lebón y Aznar presentaron “Serú Girán – El Homenaje” ante 150 mil personas en el Festival Quilmes Rock, contando con la presencia de artistas invitados. Un mes después, en mayo de 2025, los músicos trascendieron fronteras con “Serú Girán – por Lebón & Aznar” en el Festival Cordillera de Bogotá.

Grandes himnos como “Canción de Alicia en el país”, “Esperando nacer”, “Seminare”, “Cuánto tiempo más llevará”, “No llores por mí, Argentina”, “A cada hombre, a cada mujer” y “Perro Andaluz” y muchas más resonarán en el estadio de Villa Crespo.

Lebón y Aznar prometen una noche emotiva y poderosa. Cada nota, cada mirada y cada aplauso será la muestra de que Serú nunca se fue. Está vivo en la música, en la memoria y, sobre todo, en el público. Por Moro, por la historia compartida, por esas canciones que nos atraviesan la vida, hay que acompañarlos una vez más.

Será también el encuentro de al menos dos generaciones. Muchos irán a reencontrarse con una parte fundamental de su historia personal y otros para ver por primera vez en vivo a la banda que le dio un sello distintivo al rock argentino. Es una ocasión irrepetible y la celebración que merece la historia de la música.