Mendoza celebra El Día del Arte con una amplia programación gratiuta en la Nave Cultural

El próximo sábado 11 de abril, desde las 16 h, la Nave Cultural (Ciudad) será sede de la primera edición de El Día del Arte, un festival multidisciplinario que reunirá distintas ramas de la escena contemporánea local, incluyendo música, DJ sets, artes visuales, danza, teatro, audiovisual y diseño, convocando a artistas, creadores y público en una jornada dedicada a visibilizar la producción actual.

La propuesta tendrá su gran cierre al aire libre en la Explanada Este, con un show del ensamble de percusión LAMOLADORA y un DJ Set a cargo de Santi Lima (New Rock Club) y Julieta Nasif, en un espacio que además contará con patio gastronómico y feria. Esta actividad será con entrada libre y gratuita, al igual que gran parte de la programación, consolidando una propuesta abierta, accesible y pensada para toda la comunidad.

El Día del Arte nace como un espacio de encuentro: una plataforma cultural interdisciplinaria que impulsa la escena mendocina contemporánea. Durante una jornada, la Nave Cultural se transforma en un punto de convergencia entre artistas, público y territorio, dando lugar a un recorrido que integra artes visuales, música, danza, teatro, literatura, cine y diseño.

No es solo un evento: es cruce, diálogo y una escena en movimiento.

Una plataforma para la creación contemporánea

El festival propone una experiencia integral de arte en vivo, donde conviven distintas disciplinas en simultáneo. Su objetivo es visibilizar producciones actuales y generar nuevas formas de encuentro entre creadores y audiencias, poniendo en valor la diversidad de lenguajes de la escena local.

Programación destacada

Actividades con entrada libre y gratuita

16:00 hs – Explanada Este: Feria de diseño de indumentaria + food trucks

16:00 hs – Sala 1: Muestra de Artes Visuales

17:00 hs – Sala 2: Proyección de cortos

18:00 hs – Sala 1: Ballet Contemporáneo de la Ciudad de Mendoza

18:30 hs – Sala 1: Compañía de Danza Ígneas – «Traición» (Dir. Natacha Gabrielli)

20:00 hs – Explanada Este: LAMOLADORA

Un potente ensamble de percusión que transforma el espacio en una experiencia rítmica y física, donde la energía colectiva y el pulso en vivo marcan el ritmo de la jornada.

21:00 hs – Explanada Este: DJ Set Santi Lima (New Rock Club) & Julieta Nasif

Un cierre a cielo abierto con una selección musical que cruza estilos y climas, invitando al encuentro y a habitar el festival desde el movimiento, la pista y la celebración.

Actividades con entrada

19:00 hs – Sala 2: «Mujeres del mismo barro» – Espacio Bailado (Dir. Mariella Scherbousky)

19:00 hs – Sala 3: «Nerium Park» – Teatro (Dir. Ariel Blasco)

Las entradas para las actividades aranceladas se encuentran disponibles a través de Entradaweb.com.ar.

Una experiencia para recorrer

Además de su programación escénica, el festival contará con espacios de encuentro, feria y propuestas gastronómicas, generando un entorno dinámico donde el arte sucede de manera continua.

El público podrá elegir su propio recorrido, transitando entre salas, escenarios y espacios abiertos en una experiencia que combina lo gratuito con propuestas especiales.