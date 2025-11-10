El evento que marcó tendencia en el Marketing Digital: más de 25 mil participantes en el EMMS Digital Trends

Organizado por Doppler, el evento gratuito se realizó del 28 al 30 de octubre, y contó con speakers internacionales que compartieron Tendencias clave para impulsar las ventas online y potenciar los negocios digitales.

Durante el EMMS Digital Trends 2025, impulsado por Doppler, miles de personas de Latinoamérica y España participaron en dos jornadas de formación gratuita y conexión online. El evento reunió a voces referentes del Marketing Digital, beneficios especiales y sorteos en Redes Sociales.

Además, hubo una tercera jornada exclusiva de Workshops para asistentes VIP, con contenidos prácticos y acceso personalizado.

Todos los materiales continúan disponibles de forma gratuita y On-demand en el Sitio Web oficial.

Profesionales de Google, Microsoft, WordPress.com, Canva, Rappi, DonDominio, SiteGround y Getlinko, entre otras reconocidas empresas, fueron parte de las conferencias donde se abordaron temáticas centrales que están revolucionando el ecosistema digital y la forma de hacer negocios online.

Entre los momentos más destacados del evento, se encuentra la presentación de Mónica Parra, Marketing Manager en Rappi, quien habló sobre los retos del Marketing en la era de la Inteligencia Artificial, abordando las principales Estrategias para integrar la IA en las Campañas, impulsar la creatividad y fortalecer la confianza con los clientes.

También Pablo Moratinos, embajador de marca de WordPress.com, presentó la charla “Atribución en Marketing: más allá del multitouch”, centrada en cómo comprender mejor el recorrido del usuario y medir de forma más precisa el impacto de cada acción digital.

Por otro lado, Candy Risco de Canva, enseñó cómo crear piezas visuales atractivas y coherentes con la identidad de cada marca. Con un enfoque práctico, mostró cómo dominar el ecosistema de la plataforma, aprovechar plantillas, tipografías y paletas de color, y potenciar la presencia digital de cualquier negocio sin necesidad de experiencia en diseño.

Otra charla destacada fue la de Benjamín Cordero, Cofundador de Imperio Digital, quien explicó cómo identificar qué procesos de tu negocio se pueden automatizar usando Inteligencia Artificial a través de casos reales de emprendedores y Pymes. Siguiendo la misma temática, Josean Muñoz, CMO y cofundador de Getlinko presentó “Cómo ganar visibilidad en Google, Chat GPT y otros con IA” brindando las claves para que tu negocio destaque en las búsquedas generativas, cómo construir autoridad de marca y qué acciones concretas deben aplicarse para ser visible y confiable en 2026.

Asimismo, Mai Pistiner, creadora de su propia academia de comunicación, habló sobre contenido UGC y también abordó las principales tendencias que marcarán el futuro en redes: ¿Qué deberíamos saber como creadores digitales? ¿Qué nos pide el nuevo algoritmo de Instagram, TikTok y YouTube?

Durante la jornada en vivo se entrevistó a Diego Noya, creador del producto Doppler, quien hizo hincapié en cómo hoy las personas interactúan con las marcas a través de múltiples canales, esperan experiencias personalizadas y coherentes en cada punto de contacto. En este sentido, Diego destacó que “en un contexto donde la atención es el recurso más escaso, la posibilidad de comunicar de forma relevante, automatizada y coherente en todos los canales es lo que define el éxito de una Estrategia de Marketing Digital moderna”, justificando el cambio de la plataforma de Email Marketing hacia la multicanalidad.

Entre muchas otras conferencias, Xisco López, SEM manager en DonDominio habló sobre la importancia de una dirección de correo electrónico estratégico; Luis Pérez de Buzzmonitor presentó cómo transformar crisis en ventajas estratégicas y Santiago Bruzzone, Regional Business Development Manager en Doppler, expuso tácticas enfocadas en cómo unificar canales para generar experiencias memorables.

Para tener acceso a todas las conferencias grabadas de manera gratuita, regístrate en el Sitio Web del EMMS aquí. Además, encontrarás una biblioteca de recursos que incluye contenidos descargables como e-books, plantillas, descuentos, material audiovisual y conferencias de ediciones anteriores On-demand para aprender en cualquier momento.

ACERCA DE DOPPLER

Doppler es la plataforma líder en Marketing Automation para el mercado hispanohablante que ofrece soluciones integrales como Landing Pages, OnSite Marketing, Web Chatbot, WhatsApp Marketing, Email Marketing, Notificaciones Push e Inteligencia Artificial, entre otras. A través de su plataforma, las marcas pueden atraer, convertir y fidelizar clientes de manera eficiente, gestionando campañas de forma intuitiva, segura y efectiva. Doppler permite automatizar mensajes, realizar integraciones con otras aplicaciones, obtener reportes detallados y optimizar las Estrategias de Marketing para maximizar los resultados de ventas.