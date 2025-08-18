El Club del Manager realizó su primer Summit Empresarial

En las instalaciones de Cofarmen, la Fundación El Club del Manager (CDM) llevó a cabo su primer Summit Empresarial para Empresas, un encuentro que reunió a líderes y representantes de más de 50 organizaciones para reflexionar y compartir experiencias sobre el liderazgo en contextos de cambio.



Bajo el lema «Liderar con propósito: emociones, comunicación y bienestar en tiempos de transformación», el evento ofreció una jornada ágil e inspiradora con cinco charlas magistrales de 15 minutos, a cargo de destacados miembros del CDM:



– Diego Montivero (Bodegas Callia) – Inteligencia emocional en el liderazgo

– Alfredo Prospitti (ENFER) – Habilidades de comunicación

– Federico Azeglio (HDIM Consulting Group) – Conversaciones difíciles con los equipos

– Diego Molinuevo (FPS Corporation) – Gestión del cambio y adaptación

– Fernando Berselli (Alfajores Entre Dos) – Liderazgo efectivo en equipos de trabajo

Durante la apertura, la Comisión Directiva del CDM presentó la misión de la Fundación: potenciar el liderazgo en la región mediante capacitación, networking y el desarrollo de vínculos profesionales duraderos. También se anunció la próxima actividad destacada: la masterclass exclusiva de Jordi Alemany —speaker internacional, mentor y autor reconocido por Forbes—, a realizarse el 10 de septiembre en el Hotel Hilton Mendoza, en alianza con Human Spirals.



En palabras de la organización, “este primer Summit Empresarial es un paso importante para seguir construyendo una comunidad de líderes comprometidos con el desarrollo de mejores organizaciones y, en consecuencia, de una mejor sociedad”.



El próximo encuentro del ciclo de Summits será el 15 de octubre en Espacio Lodo, con un panel de cinco líderes y la participación especial de Paula Molinari.