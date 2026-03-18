El auge de los hongos también impulsa a Mendoza: crece la demanda y se consolida como plaza clave del negocio

Mendoza se posiciona como uno de los mercados estratégicos en el crecimiento del negocio de los hongos frescos en Argentina, una categoría que viene expandiéndose de forma sostenida al ritmo de nuevos hábitos de consumo y una mayor demanda de alimentos saludables.

En un contexto donde el consumo de hongos crece alrededor de un 6% anual en el país, la provincia aparece como una plaza en expansión, tanto por el aumento de la demanda como por su potencial de desarrollo productivo y logístico dentro del sector agroalimentario.

El crecimiento de este mercado responde a un cambio cultural en la alimentación. Los hongos dejaron de ser un producto exclusivo de la gastronomía gourmet para instalarse cada vez más en la cocina cotidiana de los hogares. Su valor nutricional, versatilidad y perfil alineado con dietas basadas en vegetales los convierten en una opción cada vez más elegida por consumidores mendocinos.

Marcos Calderón, gerente general de Hongos del Pilar.

En este escenario, empresas líderes del sector como Hongos del Pilar —que hoy abastece entre el 45% y el 50% del mercado nacional— incluyen a Mendoza dentro de sus principales puntos de distribución, junto con el Área Metropolitana de Buenos Aires y Córdoba. Esta dinámica refleja no solo el crecimiento del consumo local, sino también la consolidación de la provincia como un nodo relevante dentro de la cadena de comercialización.

El desarrollo de la industria también abre oportunidades para Mendoza en términos productivos. A diferencia de otros cultivos, los hongos se producen en ambientes controlados, lo que permite sostener la actividad durante todo el año, independientemente de las condiciones climáticas. Este modelo productivo se alinea con la necesidad de diversificar la matriz agrícola provincial y avanzar hacia esquemas más eficientes y tecnificados.

Además, la integración entre producción, logística y consumo posiciona a Mendoza como un territorio con potencial para desarrollar emprendimientos locales vinculados a esta agroindustria, sumando valor a su ecosistema productivo.

A nivel nacional, el negocio muestra cifras en crecimiento. Empresas del sector proyectan inversiones millonarias para ampliar su capacidad y acompañar la evolución del consumo. En paralelo, la categoría gana espacio en supermercados, tiendas especializadas y propuestas gastronómicas, consolidando su presencia en el día a día de los argentinos.

Para Mendoza, este escenario representa una oportunidad concreta: capitalizar una tendencia en alza, fortalecer su rol dentro del mercado interno y explorar nuevas líneas de producción vinculadas a alimentos de alto valor agregado.

En un contexto donde la alimentación saludable y sostenible gana protagonismo, los hongos frescos dejan de ser un nicho para convertirse en una categoría en expansión.