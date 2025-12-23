DHL Express: las exportaciones crecieron un 22% en Mendoza

DHL Express, el proveedor líder mundial en servicios de transporte exprés internacional del Grupo DHL, registró un incremento del 22% este 2025 con respecto a 2024 en las exportaciones desde Mendoza a distintas regiones del mundo.

De acuerdo con información propia, además de los envíos tradicionales de empresas, tanto pequeñas como grandes, con cargas de 50 kg. a 1000 kg. por pieza y hasta 3000 kilos por envío, en este periodo se identificó un incremento de envíos más pequeños por la modalidad Courier producto de la liberación de algunas barreras aduaneras.

De acuerdo con cifras oficiales, en 2024, la provincia de Mendoza registró un crecimiento interanual de 22,1% en sus exportaciones. Para acompañar este proceso, DHL Express abrió dos sucursales en los últimos dos años, en la capital en 2024 y, con una inversión de casi 100 mil dólares, en Godoy Cruz en agosto de este año.

Leandro Florio DHL Express Argentina.

“Este crecimiento ha sido significativamente impulsado por las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) locales, las cuales no solo representan el 85% de la base de clientes de la compañía a nivel nacional, sino que también desempeñan un papel fundamental en el liderazgo del comercio electrónico en la región. Este mercado se posiciona estratégicamente en sectores clave como los alimentos, las bebidas y el turismo, consolidándose como un motor esencial para el desarrollo económico y digital en el ámbito regional”, afirmó Leandro Florio, director comercial de DHL Express.

DHL Express brinda a los clientes, sean empresas grandes como pymes y emprendedores, una amplia gama de servicios, que incluyen envíos de documentación, encomiendas y paquetería internacional, soluciones para comercio electrónico internacional, asesoramiento en exportaciones e importaciones, así como herramientas y capacitaciones para optimizar las operaciones de comercio exterior.

Recomendaciones para envíos al exterior

Para que los envíos internacionales lleguen a su destino de la mejor manera posible, es fundamental conocer los pasos clave y evitar errores comunes. A continuación, una lista de recomendaciones esenciales para cada etapa del proceso:

Datos completos en la documentación : Cuando se hace un envío internacional, hay que asegurarse que la factura comercial (o la declaración aduanera) incluya todos los datos del remitente, destinatario, descripción precisa de los bienes, valor FOB, país de origen, etc. De esta manera, se reducen demoras aduaneras.

: Cuando se hace un envío internacional, hay que asegurarse que la factura comercial (o la declaración aduanera) incluya todos los datos del remitente, destinatario, descripción precisa de los bienes, valor FOB, país de origen, etc. De esta manera, se reducen demoras aduaneras. Distinguir si es comercial o no : si el envío tiene fines comerciales (venta B2B o B2C) o es personal (regalo, muestra, etc), hay diferentes exigencias.

: si el envío tiene fines comerciales (venta B2B o B2C) o es personal (regalo, muestra, etc), hay diferentes exigencias. Seleccionar bien el servicio y previsión de tiempos : en temporadas altas o con alta demanda, los tiempos de tránsito pueden alargarse. Es recomendable planificar con anticipación.

: en temporadas altas o con alta demanda, los tiempos de tránsito pueden alargarse. Es recomendable planificar con anticipación. Empaquetado adecuado, peso/volumen y logística regional : asegurarse de que el embalaje cumpla con normas de exportación, y conocer si desde la provincia hay servicios directos o si se necesita traslado adicional al hub/logística central.

: asegurarse de que el embalaje cumpla con normas de exportación, y conocer si desde la provincia hay servicios directos o si se necesita traslado adicional al hub/logística central. Costos adicionales, tasas y regulaciones aduaneras: verificar bien impuestos de salida, derechos aduaneros del país destino, aranceles locales del receptor, entre otros.

DHL – La empresa logística para el mundo

DHL es la marca global líder en la industria logística. Nuestras divisiones de DHL ofrecen un portafolio inigualable de servicios de logística que van desde la entrega de paquetes nacionales e internacionales, soluciones de envío y gestión (fulfillment) de e-commerce, envío exprés internacional, así como transporte terrestre, aéreo y marítimo, hasta la gestión de la cadena de suministro industrial. Con cerca de 400,000 empleados en más de 220 países y territorios en todo el mundo, DHL conecta a personas y empresas de manera segura y confiable, lo que permite flujos comerciales sostenibles a nivel mundial. Con soluciones especializadas para mercados e industrias en crecimiento, incluyendo sectores como tecnología, ciencias de la vida y salud, ingeniería, manufactura y energía, movilidad automotriz y comercio minorista (retail), DHL se posiciona decisivamente como “La empresa logística para el mundo”.

DHL es parte del Grupo DHL. El Grupo generó unos ingresos de aproximadamente 84.2 mil millones de euros en 2024. Con prácticas empresariales sostenibles y un compromiso con la sociedad y el medio ambiente, el Grupo realiza una contribución positiva al mundo. El Grupo DHL tiene como objetivo lograr una logística de cero emisiones netas para el 2050.