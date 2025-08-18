Desde Mendoza al mundo: Agustín Neglia el primer mendocino con una serie propia en Amazon Prime

Este 5 de mayo llegó a la pantalla de Amazon Prime Video, Superguide que redefine la narrativa de los viajes en una serie de 6 episodios para que sea la guía que necesitas para tu destino. Disponible en Latinoamérica, Brasil y el Caribe.

Cuando te decidís a viajar, la elección del destino es fundamental pero los interrogantes son muchos: ¿ciudad, playa o montaña? ¿hotel, departamento o hostel? ¿viajo solo o acompañado? ¿qué llevó? ¿Qué lugares recorro? ¿cómo viajo? ¿Qué actividades voy hacer? ¿Qué tours puedo hacer? y así millones de preguntas más. Los viajeros tienen un amplio abanico de opciones. Superguide es la solución a todas estas preguntas, la nueva propuesta de Amazon Prime Video con la conducción de Agustin Neglia con 6 episodios que te van a mostrar destino únicos, experiencias diferenciales y opciones para viajar.

Conducido por Agustín Neglia, Superguide redefine la narrativa de los viajes en una serie de 6 episodios de 30 minutos que estará disponible en Latinoamérica, Brasil (doblado al portugues) y el Caribe a través de la plataforma Amazon Prime Video.

Cada uno de los 6 episodios es el resultado de más de 15 años de viajes de Agustín por el mundo y Argentina. Los episodios son:

– Mis lugares favoritos del mundo

Las mejores excursiones del mundo

Los mejores lugares del mundo para comer

Los lugares más instagrameables del mundo

Tesoros naturales

Capitales trending

Superguide llega para devolverle el valor a la palabra ‘guía’. No es un listado más: es el criterio de Agustín Neglia, condensado en 6 episodios de esta primera temporada, que son como ese amigo local que te lleva a los lugares que realmente valen la pena.

Cada minuto, internet y las redes sociales cuentan con un sin fin de información sobre distintos destinos al punto de sobrecargarte de datos. Por eso, Superguide se presenta como una solución ya que son 15 años viajando sin parar y una obsesión por brindarle a los viajeros las mejores experiencias.

Con una conducción amigable, Agustín te va a mostrar el lado B de viajar, de cada lugar imperdible siempre hay 10 trampas turísticas. Durante estos 15 años de viaje que lo avalan como un viajero experto, entiende que viajar no es coleccionar fotos sino historias que te cambian.

«Superguide» nace de una necesidad real: hoy, cualquier persona con un celular puede encontrar «qué hacer y qué no hacer», pero ¿dónde está esa voz confiable, esa mirada experta, ese toque humano que transforma un destino en una experiencia inolvidable? Superguide no es una guía cualquiera, es la consolidación de más de 15 años de viajes, pero; ¿qué son 15 años de viajes sin parar? ¡Como hacer 5 viajes ida y vuelta a la Luna, como estar 3 meses en el aire sin parar, un tercio del planeta explorado y miles y miles de encuentros gastronómicos.” confirma Agustín.

Además, Superguide es una herramienta: como esas guías de viaje que guardás en la mochila, pero en formato serie. Como si fuera poco, resuelve un problema: la saturación de información online. El espectador quiere contenido curado y experimentado, y Agustín Neglia no se deja llevar por algoritmos.