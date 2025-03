Dancing Mood, la banda instrumental más importante de Ska / Reggae de Argentina, regresa para celebrar sus 25 años

El próximo martes 1 de abril, víspera de feriado, a las 21 h, Dancing Mood desembarca en Mendoza para ofrecer un show único en el Cultural Aurora (Ozamis Sur 75, Maipú). De esta manera, la banda comandada por el trompetista Hugo Lobo, que celebra 25 años de carrera, llega con su característico sonido instrumental, que fusiona el ska y el reggae de una forma única. El público mendocino tendrá así la oportunidad de disfrutar en vivo de esta orquesta que sigue expandiendo su legado, con una propuesta que no deja de evolucionar y sorprender.

Venta de entradas: http://www.paseshow.com.ar

Dancing Mood: 25 años

Con un sonido que se va solidificando cada vez más al pasar los años, la banda sigue apostándole a su estilo instrumental que lo diferenció de casi todas las demás propuestas dentro del rock nacional.

Con un ritmo que no pasa de moda y una formación sólida, la banda logra un sonido más rústico, pero con más calidad y claridad. Tanto en “On The Good Road” (2012), como en “Ska Explosion” (2015), el grupo apuesta a sus propias composiciones, dejando en claro que no se trata de una banda de covers y que no pierde su sonido único.

En 2024 salió a la luz su más reciente disco “Forever“, con la colaboración nada más y nada menos que de León Gieco, entre otros invitados de lujo.

Dirigida por el trompetista, productor y arreglador Hugo Lobo, quien además es su líder y fundador, uno de los objetivos de la orquesta, aparte del simple hecho de sentir y compartir la música, es reivindicar y difundir las joyas de este arte, dándole un enfoque primordial a los años 50, 60 y 70. A genios como Miles Davis, Thelonious Monk, Duke Ellington, Count Basie, Bill Evans, Barry White, The Carpenters, pasados al «Dancing Mood Style».

Dancing Mood se formó en Buenos Aires, Argentina, a fines de los noventa. Es una orquesta de 13 músicos liderada por 8 instrumentos de viento, con colaboraciones puntuales. Su repertorio de temas clásicos del reggae y otros estilos, se adapta en forma instrumental al ska jamaiquino.

Su formación cuenta con una trompeta, tres saxos, dos trombones, armónica y flauta traversa, dándole un toque de originalidad que se complementa con dos guitarras, un teclado, batería y bajo; interpretando un sonido sinfónico, que cuenta con una sección de cuerdas en diversos temas de los discos e invitados vocales.

El nombre de la banda proviene de un tema del cantante Delroy Wilson y significa algo así como “de humor para bailar”.