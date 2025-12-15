Convocan a emprendedores mendocinos a participar de la Encuesta Nacional #CreáFuturo

La Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) invita especialmente a emprendedores, pymes y empresas de Mendoza a participar de la segunda edición de la Encuesta Nacional a Emprendedores de Argentina #CreáFuturo, una iniciativa que busca relevar la realidad del sector productivo y aportar datos clave para el diseño de políticas públicas que impulsen su crecimiento.

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2025 – Con el objetivo de construir un diagnóstico federal y representativo, ASEA, junto a la Subsecretaría de Emprendedores del Ministerio de Economía de la Nación y con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para La Libertad y otros aliados estratégicos, lanzó una nueva edición del relevamiento que ya demostró ser una herramienta fundamental para dar voz a quienes emprenden en todo el país.

En este contexto, la participación de Mendoza resulta clave para reflejar las oportunidades, desafíos y particularidades del ecosistema emprendedor local, uno de los más dinámicos del interior del país. La encuesta está dirigida a emprendedores, pymes y empresas de todos los sectores y tamaños.

El relevamiento permitirá mapear la situación actual de los emprendimientos, actualizar indicadores clave y generar información confiable para evaluar el impacto de políticas existentes y orientar nuevas acciones de apoyo al sector productivo.

“Esta encuesta es una herramienta clave para escuchar a las pymes y a los emprendedores de todo el país. Nos permitirá conocer en profundidad sus experiencias y fortalecer el acompañamiento al sector privado a través de políticas acordes a sus necesidades”, señaló Rosalía Fucello, Directora Nacional de Fortalecimiento de Capacidades Emprendedoras.

En esta edición, #CreáFuturo incorpora nuevas preguntas vinculadas al uso de la tecnología, el impacto social y ambiental de los negocios y variables de contexto que permitirán comparar el ecosistema argentino con escenarios internacionales.

“Esperamos recibir respuestas de todas las provincias para obtener un panorama realmente federal. Creemos en el emprendedor de hoy como la pyme del mañana y en la pyme como motor de la economía”, destacó Victoria Barbagelata, Directora Ejecutiva de ASEA.

La edición anterior, realizada en 2024, reunió más de 3.000 respuestas de emprendedores de todo el país, consolidando la encuesta como una referencia para instituciones públicas y privadas, universidades, inversores y espacios de apoyo emprendedor.

Cómo participar

Los emprendedores y dueños de pymes de Mendoza interesados en sumar su voz pueden completar la encuesta en: https://asea.org.ar/creafuturo

Hay tiempo para responder hasta el 28 de febrero de 2026.