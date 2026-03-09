Clínica Godoy Cruz celebra sus 80 años en Mendoza con innovación y compromiso con la comunidad

Especializada en nariz, garganta y oídos, la clínica renueva el compromiso de brindar atención médica de excelencia y acompañar a los pacientes en cada etapa de la vida.

Clínica Godoy Cruz, ubicada en Godoy Cruz 333, Ciudad de Mendoza, abrió sus puertas el 10 de marzo de 1946 por iniciativa de los doctores Domingo Brandi, Dante D’Angela Patrucco, Bernardo Ferreyra, Juan Francisco Gelardi, Julio César Imazio, Roberto Labari, Andrés Felipe Mauricio, Luis Mazziotti, Salvador Notti, Luciano Rodríguez Echandía y Enrique Saccone. Desde entonces, generaciones de pacientes han encontrado allí, experiencia y atención integral en nariz, garganta y oídos.

Su staff está integrado por más de 40 profesionales de distintas áreas de la Otorrinolaringología: Rinología (incluida cirugía estética nasal), Audiología, Fonoaudiología, Cabeza y cuello, Disfagia, Alergias y Medicina del Sueño. También cuenta con unidades de Cardiología, Kinesiología y laboratorio de análisis clínicos.

Su exclusivo servicio de guardia, desde donde brinda respuesta a todo tipo de urgencias de ORL, está abierto las 24 horas, los 365 días del año.

En sus instalaciones también se forman futuros especialistas, ya que la clínica posee una residencia organizada para este fin.

La calidad en la atención, la innovación y el compromiso con la comunidad son los pilares de este centro médico, con 80 años de trayectoria, que es referente en la provincia y el país.

Siempre al servicio de la comunidad, a comienzos de 2026, Clínica Godoy Cruz inauguró OTOLOGY, un moderno centro especializado en oído. Con un equipo humano altamente capacitado y tecnología de vanguardia está enfocado en el abordaje y tratamiento de diversas patologías auditivas e implantes cocleares.

Otra de las novedades es la incorporación de un nuevo tomógrafo de última generación destinado a trastornos de nariz, senos paranasales y oídos que permite resultados de alta resolución en tiempos récord para llegar a diagnósticos más precisos.

“En el marco de los 80 años de la clínica llevamos adelante diversas iniciativas orientadas a la innovación, a la incorporación de tecnología y a la actualización profesional permanente. Día a día nos impulsa el compromiso que asumimos de cuidar siempre la salud y acompañar a nuestros pacientes en cada etapa de la vida”, destacan los doctores Daniel Linares, Elena Molina y Martín Duci, actuales miembros de la gerencia de la institución.