Casa do Construtor llega a Mendoza para el FranquiDay 2025

La empresa brasileña líder en alquiler de maquinaria para obras, Casa do Construtor, continúa su crecimiento en Argentina y participará de la quinta edición del FranquiDay, el encuentro de franquicias más innovador del país. El evento se llevará a cabo el miércoles 20 de agosto en el Hotel MOD de Mendoza (José Federico Moreno 1230) y reunirá a marcas y emprendedores en un formato de rondas de negocios dinámico y de alta efectividad.

Será la primera vez que Mendoza reciba el FranquiDay, tras el paso exitoso de este modelo por Mar del Plata, Buenos Aires, Córdoba y Rosario. La propuesta consiste en reuniones de 30 minutos entre franquiciantes y potenciales socios, en un entorno diseñado para generar contactos de calidad y concretar oportunidades en un solo día.

Con más de 770 unidades en Brasil y presencia consolidada en Uruguay, Paraguay y ahora Argentina, Casa do Construtor busca sumar emprendedores que quieran integrarse a un negocio probado y con proyección en toda la región.

«Argentina vive un momento de fuerte actividad en construcción y urbanización, lo que abre un terreno ideal para nuestro modelo. Queremos acercar a los emprendedores una opción segura, con respaldo internacional y adaptada a las necesidades locales.Nuestra presencia en el FranquiDay es una invitación para que emprendedores locales conozcan una marca sólida, premiada y lista para crecer junto con ellos», señala Bruno Arena, director de Expansión Internacional de la compañía.

Negocio rentable, flexible y listo para crecer en Argentina

La propuesta de Casa do Construtor se ajusta a distintos tipos y escalas de obra: desde remodelaciones domésticas hasta proyectos de gran envergadura. Su modelo combina accesibilidad, sustentabilidad y alta rentabilidad, en un sector que demanda soluciones eficientes y reducción de costos.

Durante el FranquiDay, los asistentes podrán agendar reuniones personalizadas con el equipo de expansión para conocer en detalle la operación, el rango de inversión, el soporte integral y las ventajas competitivas de la marca.

El evento es organizado por NegoZona, con el apoyo de la AAMF (Asociación Argentina de Marcas y Franquicias), la Asociación de Franquicias del Litoral y la agencia La Oficina. El jueves 21 de agosto se sumará el «Día de Bodega», una jornada exclusiva para las marcas participantes con experiencias enoturísticas y networking en un entorno único.