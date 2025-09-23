Carrefour acelera su plan de expansión en Mendoza con nueve nuevos locales Express

Carrefour Argentina avanza con paso firme en su estrategia de expansión en la provincia de Mendoza. A menos de un mes de anunciar la adquisición de 16 tiendas de la cadena local Súper A, la compañía ya puso en funcionamiento nueve sucursales bajo su formato Express, con el objetivo de completar la reconversión total antes de octubre.

Con esta operación, Carrefour no solo amplía su presencia territorial, sino que reafirma su compromiso con la economía mendocina: más de 550 empleados integran ahora su red en la provincia, incluyendo al personal de las tiendas adquiridas, quienes conservaron sus puestos de trabajo.

Un nuevo impulso al comercio de cercanía

El desembarco de las nuevas sucursales Express responde a la demanda creciente de puntos de venta más próximos y ágiles, una tendencia que Carrefour viene consolidando en todo el país. Este formato permite a los clientes realizar compras rápidas sin necesidad de trasladarse a grandes superficies.

Ubicaciones estratégicas

Las nuevas tiendas están distribuidas en puntos clave del Gran Mendoza y municipios con fuerte crecimiento:

Luján de Cuyo : Viamonte 3345, Guardia Vieja 1235, Ruta 82 esquina Calle Unión, San Martín 8110 y Viamonte 4620.

: Viamonte 3345, Guardia Vieja 1235, Ruta 82 esquina Calle Unión, San Martín 8110 y Viamonte 4620. Maipú : Ozamis Sur.

: Ozamis Sur. Godoy Cruz : Santiago del Estero 1200.

: Santiago del Estero 1200. Ciudad de Mendoza: Avenida Colón 423 y Avenida San Martín 792.

Con estas aperturas, Carrefour alcanza las 42 sucursales de todos sus formatos en Mendoza, consolidando su liderazgo en la región.

Presencia institucional y respaldo local

La inauguración en Godoy Cruz contó con la presencia del intendente Diego Costarelli, quien destacó la relevancia de las inversiones privadas para el desarrollo local y la generación de empleo.

Próximos pasos

Carrefour proyecta concluir la apertura de las 16 sucursales antes de octubre, como parte de un plan nacional orientado a potenciar la cercanía, diversificar formatos y reforzar su vínculo con las comunidades en las que opera.