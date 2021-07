CARNE hamburguesas inauguró salón para atención al público

La hamburguesería del prestigioso chef Mauro Colagreco inaugurada en diciembre pasado, ahora abre el local con mesas para consumo in situ.

Este innovador bar de hamburguesas creado por el chef argentino Mauro Colagreco (Nº1 del mundo en el ranking World’s 50 Best Restaurants con su restaurante Mirazur en Francia), llegó a Mendoza en diciembre de 2020, siendo el primer local en formato de franquicia fuera de Buenos Aires. En principio ofreció servicios take away y delivery, con una excelente recepción por parte de los mendocinos. En este segundo semestre de 2021 abre sus puertas para que el público pueda disfrutar del amplio salón, patio y vereda con mesas.

CARNE nació en 2016 con un fuerte concepto de gastronomía sustentable y de alta calidad que propone un cambio del paradigma de producción masiva de alimentos. Estos lineamientos se han mantenido y consolidado durante todo este tiempo gracias al trabajo de Mauro Colagreco y su equipo, logrando la certificación de Empresa B con triple impacto: social, medioambiental y económico. La premisa es que los platos estén elaborados con ingredientes sencillos y locales de calidad, provenientes de granjas, huertas y pequeños productores, y cocinados con maestría.

Las hamburguesas de CARNE son deliciosas, de calidad superior, concebida por uno de los chefs más premiados del mundo, pero por encima de todo realizada con responsabilidad social y medioambiental, porque Mauro está convencido de que “cada vez que uno come, decide el mundo en el que quiere vivir”. Es por esto que conceptos de “ética”, “agroecológico” “orgánico”, “biodiversidad” y “local” son claves en CARNE.

La primera sede está ubicada en la ciudad natal de Mauro. Actualmente otros dos locales están en Olivos y Montserrat en Buenos Aires, y desde este año también uno en Singapur.

La sede de Mendoza está en Paso de los Andes y Agustín Álvarez de 5ª Sección, en un antiguo caserón restaurado. Abre de 12 a 16 y de 19:30 a 0:30 hs, ofreciendo hamburguesas, ensaladas y algunos acompañamientos como papas y pinchos de queso halloumi. Los comensales pueden consumir la hamburguesa clásica completa, la BBQ, la de carne con hongos o una veggie exclusivamente de hongos con la opción de agregar aderezos como kétchup y mostaza artesanales. Para beber se puede pedir el “agua del día” (con jugos naturales frescos), cerveza y vino, con la particularidad en este local de Mendoza, que se vende vino por copa de pequeñas bodegas que van rotando mes a mes.

Local de CARNE hamburguesas Mendoza.

Durante el almuerzo de inauguración para un grupo reducido de periodistas, estuvieron presentes Rafael Lima, presidente de la empresa, y Carolina Colagreco, directora de desarrollo de proveedores y hermana de Mauro. Además de disfrutar de una amena comida, se anunció la pronta incorporación en la propuesta gastronómica de la hamburguesa “Chimichurri” y una exclusiva para Mendoza de chivo. Esta última, está en la etapa inicial de desarrollo junto a cooperativas conformadas por mujeres crianceras de Malargüe, Mendoza (Kume Matru).

Sobre CARNE:

. Modelo de negocio diseñado para generar impacto económico positivo, en la comunidad y preservación del medio ambiente.

. Carnes provenientes de animales de pastura (sin confinamiento, con manejo racional de recursos naturales, sin químicos, con técnicas de pastoreo regenerativo)

. Vegetales orgánicos

. Huevos de granja

. Pan artesanal local

. Mayoría de quesos artesanales para fomentar continuidad de oficios

. Utilización de productos de estación y locales. En Mendoza, también compran a productores locales. Apoyo del desarrollo de cada comunidad e intención de generar el menor impacto posible en huella de carbono.

. Panceta de cerdos libres de hormona de crecimiento

. Utilización de tomates envasados orgánicos en invierno sin químicos ni conservantes en todas sus sedes (provenientes de Lavalle Mendoza, de asociación de campesinos sin tierra “Manos del Pueblo”)

. Pepinos envasados el mismo día de su cosecha, provistos por Alcaraz Gourmet (Mendoza)

. Cultivos propios de más de 25 variedades de tomates orgánicos, con semillas libres de derecho

. Productos frescos y envasados sin conservantes artificiales, químicos o colorantes.

. Hamburguesas de “Edición Especial” para visibilizar problemáticas de productores con impacto social o medioambiental, y destacar buenas prácticas. Trabajo con cooperativas, organismos públicos, asociaciones.

Má s sobre Mauro Colagreco:

Nacido en La Plata, Argentina. Colagreco ha vivido en Francia desde el 2001.