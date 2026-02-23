Caliptra Creative House lidera el desarrollo de la nueva plataforma global de Portocork

La agencia creativa acompañó el reciente desembarco de la prestigiosa corchera portuguesa en Argentina con el diseño de su nuevo ecosistema digital internacional.

La reconocida agencia Caliptra Creative House con más de 15 años de trayectoria, ha sido la responsable del diseño y desarrollo del nuevo sitio web global de Portocork, una de las empresas de tapones de corcho más prestigiosas del mundo. Este lanzamiento coincide con el relanzamiento de la firma portuguesa en Argentina, donde busca posicionarse en el segmento alta gama de soluciones de tapado para la vitivinicultura nacional bajo la dirección de Carina Gómez.

El proyecto desarrollado por Caliptra consistió en crear un diseño con un look premiu, a través de una plataforma dinámica y con información de alta calidad técnica, adaptada a las necesidades específicas de cada filial en Portugal, Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos y Argentina. El sitio web logra plasmar la visión de Portocork como una empresa que une la tradición centenaria del corcho con la tecnología de vanguardia y la sostenibilidad.

«Nuestra meta fue crear una web de excelencia que comunicara el ADN internacional de Portocork, adaptándola a la realidad de cada mercado pero manteniendo una identidad global unificada», señalan desde Caliptra.

Expansión y Propuesta de Valor

Portocork se enfoca en «sellar la excelencia de los vinos a nivel mundial», aportando la experiencia de casi cinco décadas en el sector. La nueva web es un pilar fundamental en esta expansión, permitiendo al sector vitivinícola acceder de forma clara a su catálogo de tapones naturales y técnicos, todos respaldados por rigurosas certificaciones de calidad.

Sobre Portocork Empresa portuguesa fundada en 1977, especializada en la producción de tapones de corcho para vinos y espumantes. Con presencia global y plantas modernas en 5 países, la firma destaca por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación tecnológica aplicada al cierre de vinos premium.

Sobre Caliptra Creative House Agencia creativa 360º con presencia en Argentina, Estados Unidos, Perú y próximamente en España. Con más de 300 marcas desarrolladas en más de 12 países, y cuyo diferencial radica en la integración de estrategia, branding y diseño de pcon un enfoque orientado a resultados comerciales.