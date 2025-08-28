BYD llega a Mendoza: la preventa especial arranca en Territorio Yacopini con un anticipo de solo u$s 500

El gigante chino de los autos eléctricos llega a la región con propuestas accesibles, tecnológicas y cero emisiones, acelerando así la transición hacia un futuro sostenible.

El concesionario Territorio Yacopini sorprendió al mercado cuyano con un anuncio que marca un antes y un después en la industria automotriz argentina: la llegada de BYD (Build Your Dreams), líder mundial en electromovilidad, que inicia su primera preventa oficial en el país con un anticipo accesible de apenas u$s 500, o su equivalente en pesos argentinos.

El lanzamiento se da a tan solo días de que la firma presentará el nuevo Chevrolet Spark, confirmando su estrategia de diversificación y liderazgo en la oferta de vehículos innovadores en la región.

Una nueva era para la movilidad en Argentina

El desembarco de BYD en el país representa mucho más que la llegada de una nueva marca: es la confirmación de un compromiso firme con la electrificación de la flota automotriz nacional y con la transición hacia un modelo de movilidad más sostenible.

La compañía no solo pondrá a disposición de los argentinos sus vehículos de nueva energía, sino que también trabajará para impulsar la infraestructura de carga eléctrica y generar alianzas estratégicas con actores locales de los sectores energético y automotor.

“Estamos muy orgullosos de comenzar este nuevo capítulo en Argentina, un mercado clave para la expansión regional. Nuestra propuesta combina innovación, seguridad, compromiso ambiental y precios competitivos. Queremos ofrecer a los argentinos una verdadera alternativa hacia una movilidad más limpia y eficiente”, señaló Stephen Deng, gerente general de BYD Argentina.

Deng también recordó que BYD es una empresa global de alta tecnología, fundada en 1994 como fabricante de baterías recargables y hoy con más de 30 parques industriales en todo el mundo. Su presencia abarca 6 continentes y más de 100 países y regiones, con un portafolio que incluye automóviles, transporte ferroviario, energías limpias y electrónica avanzada.

Los modelos disponibles en la preventa

A partir del 27 de agosto, los clientes podrán reservar su vehículo BYD con un pago inicial de u$s 500. En esta primera etapa se ofrecen tres modelos diseñados para distintos estilos de conducción, pero todos con un mismo denominador: tecnología, eficiencia y cero emisiones.

BYD YUAN PRO

Este SUV 100% eléctrico se distingue por su diseño urbano, amplitud y eficiencia. Con capacidad para cinco pasajeros, ofrece un baúl de 1.210 litros, asientos rebatibles y un espacio interior superior al promedio de su segmento.

Su cabina inteligente incluye una pantalla táctil giratoria de 12,8 pulgadas y el asistente de voz Hi BYD, que permite controlar funciones del vehículo con simples comandos.

La batería de última generación garantiza una autonomía superior a los 400 km con una sola carga, mientras que la plataforma e-Platform 3.0 asegura mayor estabilidad, eficiencia y seguridad en cada trayecto.

BYD SONG PRO DM-i

Este SUV híbrido enchufable combina un motor a combustión de bajo consumo con un sistema eléctrico avanzado. Su autonomía total supera los 1.000 km, y en modo 100% eléctrico puede recorrer más de 100 km sin utilizar combustible, lo que lo convierte en el híbrido enchufable más accesible del mercado argentino.

Ofrece espacio para cinco pasajeros, un habitáculo amplio y confortable y un sistema multimedia de última generación, cuya pantalla puede usarse en posición horizontal o vertical e incluso dividirse para ejecutar dos aplicaciones al mismo tiempo.

Su tecnología DM-i Super Hybrid brinda eficiencia, suavidad y bajo consumo, tanto en entornos urbanos como en viajes largos.

BYD DOLPHIN MINI

Diseñado para la ciudad, este hatchback 100% eléctrico combina un diseño juvenil y deportivo con un interior sorprendentemente amplio para su categoría.

Integra la Serie Ocean, inspirada en el dinamismo marino, y ofrece conectividad Apple CarPlay y Android Auto, junto con un sistema operativo propio para una experiencia fluida.

El BYD DOLPHIN MINI fue reconocido como World Urban Car 2025 en los World Car Awards de Nueva York, superando a 11 competidores de todo el mundo. Con una autonomía de alrededor de 300 km por carga, se posiciona como una opción ideal para la movilidad urbana sostenible.

Los beneficios de la preventa

La primera preventa oficial de BYD en Argentina se extenderá hasta el 1 de octubre de 2025, ofreciendo ventajas exclusivas a quienes aseguren su unidad con un anticipo mínimo. Entre los beneficios destacados se incluyen:

Precio preferencial de lanzamiento.

Paquete de bienvenida con obsequios para los primeros compradores.

Entrega asegurada en octubre de 2025.

Garantía extendida: 6 años para el vehículo y 8 años para la batería, superando el promedio del mercado.

Equipamiento de carga incluido, con un cargador portátil de 3,5 kV y un wall charger para el hogar.

Además, no hay límite en la cantidad de unidades disponibles. Cuanto antes se realice la reserva, más beneficios adicionales estarán disponibles para los clientes.

BYD en Mendoza: servicios garantizados

El desembarco de BYD en Argentina tiene a Mendoza como uno de sus puntos estratégicos de referencia. La marca eligió a Territorio Yacopini, el concesionario más grande de Cuyo, para iniciar esta nueva etapa y consolidar su presencia en la región.

La automotriz ya desplegó una red de postventa y soporte técnico que incluye Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza, con planes de expansión hacia otras provincias en el corto plazo.

Este esquema asegura disponibilidad de repuestos, técnicos especializados y atención personalizada, consolidando un ecosistema de movilidad que va más allá de la compra.

Un gigante global que pisa fuerte en Cuyo

Fundada en 1994, BYD pasó de ser fabricante de baterías recargables a convertirse en un líder global en energías limpias. Fue la primera automotriz del mundo en abandonar la producción de vehículos a combustión para enfocarse únicamente en modelos eléctricos e híbridos, y desde hace una década lidera las ventas de vehículos de nuevas energías en China.

La preventa exclusiva en Territorio Yacopini marca un hito para Mendoza y para la Argentina: por primera vez, los consumidores locales tienen la posibilidad de acceder a vehículos eléctricos y sostenibles en condiciones únicas y con respaldo de una compañía global reconocida en el Fortune Global 500.