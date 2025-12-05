BAIC inauguró su concesionario oficial en Mendoza de la manode Grupo Lorenzo

BAIC, la marca china más fuerte del país, con un stock sólido y una postventa desarrollada, llega a Mendoza en alianza con el Grupo Lorenzo. El concesionario funcionará en la Av. San Martín Sur 69 de Godoy Cruz.

La automotriz BAIC continúa fortaleciendo su presencia en el mercado nacional y celebró la apertura de su nuevo concesionario en Mendoza, operado por Grupo Lorenzo, una empresa que en los últimos años se consolidó como uno de los principales referentes del sector. Este evento marca un nuevo hito para la marca, que ya posee un importante desarrollo comercial en San Luis y ahora apuesta por ampliar su presencia estratégica en la región cuyana.

“Es un logro muy importante. Comenzamos hace más de dos años como concesionarios oficiales en San Luis y hoy celebramos la coronación de esta nueva sede en Mendoza, que será la casa de BAIC en la provincia”, expresó Gerardo Lorenzo, director de Grupo Lorenzo.

El nuevo concesionario, ubicado en San Martín Sur 69, esquina Lavalle, Godoy Cruz, ofrece instalaciones modernas, gran visibilidad y una experiencia enfocada en el cliente. Cuenta con servicio posventa especializado y una gama de modelos reconocidos por su tecnología, diseño y terminaciones de lujo. Entre ellos destacan los SUV BJ30, X35, X55, X55 II y X55 Plus, actualmente líderes en ventas por su competitiva relación precio–producto. Todos los vehículos comercializados en el país incluyen 7 años o 100.000 kilómetros de garantía, una propuesta diferencial dentro del mercado automotor argentino.

Sobre la competitividad comercial, Gerardo Lorenzo señaló que los precios comienzan cerca de los USD 25.000, especialmente en vehículos SUV con motorización turbo, alto nivel tecnológico y avanzados sistemas de seguridad. Además, afirmó que el desempeño de BAIC en Cuyo acompaña la tendencia nacional: “BAIC es hoy la marca china más fuerte del país, con un stock sólido y una postventa desarrollada, algo que marca una diferencia notable”.

“Para nosotros es un orgullo representar a la marca china más vendida del país, una marca innovadora y con tecnología de vanguardia. Confiamos en que esta apertura será un éxito en la provincia y una opción que los mendocinos elegirán”, agregó Juan Manuel Sales, gerente de Ventas de BAIC by Lorenzo. En Mendoza, la marca ofrecerá un amplio portafolio compuesto por los modelos X35, X55 II, X55 Plus, U5, EU5, BJ30 y BJ40, incluyendo opciones a combustión, híbridas y 100% eléctricas.

Cabe destacar que BAIC fue una de las primeras marcas chinas en establecerse de manera sólida en Argentina, con un importador bien desarrollado y representantes chinos que acompañan de cerca la operación comercial y de posventa. “Hoy el público está muy receptivo. Hay un cambio abismal en calidad, en prestaciones y en la relación precio–producto. Eso genera una gran oportunidad”, remarcó el director de Grupo Lorenzo.

Por su parte, Leonardo Bech, Gerente Comercial y Red de BAIC Argentina, subrayó la importancia de esta apertura y la alianza con Grupo Lorenzo: “Nos da la tranquilidad de que llegaremos a los usuarios mendocinos de la mejor manera”. También celebró el crecimiento sostenido de la compañía y destacó un reciente logro: “En noviembre alcanzamos el puesto número 10 entre todas las marcas del mercado. Competir con automotrices de años de trayectoria nos llena de orgullo y responsabilidad”. Asimismo, recordó el liderazgo del SUV BJ30, actualmente el más vendido de su segmento: “Conquistar Mendoza nos permite seguir creciendo y consolidar un proyecto iniciado en 2018 que año a año supera sus propios resultados”.

Con esta inauguración, BAIC by Lorenzo invita a los mendocinos a descubrir una nueva forma de conducir. La concesionaria ya está abierta al público y ofrece la posibilidad de realizar test drives exclusivos. Para más información, los interesados pueden seguir las redes oficiales de BAIC by Lorenzo.

BAIC impulsa el fenómeno de los autos chinos en el país. Entre enero y septiembre, las marcas chinas aumentaron su participación con un crecimiento del 60% en patentamientos, destacándose BAIC por sobre otras. Según ACARA, el acumulado anual refleja un avance significativo, con un crecimiento del 60,4% en los primeros nueve meses del año, alcanzando 500.089 unidades patentadas frente a las 311.757 registradas en el mismo período en 2024. La proyección para fin de año estima más de 600.000 vehículos nuevos registrados.

En este contexto, las marcas de origen chino se posicionan como actores claves, ampliando su oferta con nuevos lanzamientos y relanzamientos. Entre enero y septiembre de 2025 se vendieron 5.694 vehículos de 13 firmas chinas. BAIC lidera con un 30% del mercado, equivalente a más de 2.500 unidades vendidas. Su protagonismo se concentra en el segmento SUV, con modelos como el X55 y la BJ30 4×4, el SUV híbrido más vendido del país en octubre.

“BAIC es una marca que ofrece una amplia variedad de productos: vehículos a combustión, híbridos y 100% eléctricos, con el respaldo de 7 años de garantía en postventa. Para nosotros es un orgullo y confiamos en que esto será un éxito”, afirmó Juan Manuel Sales.

BAIC Motors es un gigante automotriz reconocido por la calidad y tecnología avanzada de sus modelos. Es socio estratégico de Mercedes-Benz y fabrica en China los modelos Clase E de chasis largo, Clase C, el nuevo Clase A y los SUV GLC y GLA. Además, es líder mundial en ventas de vehículos totalmente eléctricos. En 2017 fue el número uno en China, el mayor mercado global de autos eléctricos, con 91.237 unidades vendidas, y se convirtió en el primer fabricante del mundo en superar las 10.000 ventas mensuales de un modelo totalmente eléctrico.

La capacidad tecnológica y productiva de BAIC sigue creciendo. Tras la inversión conjunta de BAIC y Mercedes-Benz de 700 millones de euros en 2017 para producir vehículos eléctricos y baterías, este año ambas compañías anunciaron la construcción de una nueva fábrica en Beijing, con una inversión de 1.550 millones de euros para producir vehículos eléctricos de la marca EQ.

Grupo Lorenzo, que incluye BAIC by Lorenzo, opera 17 sucursales integradas con más de 500 empleados, tres centros logísticos y su propia flota de camiones, garantizando operaciones eficientes en toda la región. Ofrece vehículos nuevos y usados, motocicletas, servicios posventa y soluciones de movilidad, representando marcas líderes mundiales. Su cartera incluye concesionarios oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, BAIC, RAM, Voge y Autoferia, además de Motoki, especializada en motocicletas multimarca y movilidad eléctrica.