Autores por los Caminos del Vino: Florencia Canale llega al Templo del Vino Bonarda

El ciclo Autores por los Caminos del Vino suma una nueva fecha y lo hace con una invitada de lujo: la escritora Florencia Canale, referente indiscutida de la novela histórica en Argentina e Iberoamérica. La cita será el viernes 29 de agosto, a las 19 horas, en el Templo del Vino Bonarda, en San Martín.



Con un estilo que combina rigurosidad histórica y narrativa atrapante, Canale presentará “San Martín, el camino del héroe” y su último libro “La Cruzada”, en un encuentro donde literatura y vino se darán la mano en un espacio patrimonial cargado de sentido. Al finalizar la presentación, los asistentes podrán disfrutar de una degustación de vinos Bonarda y opción gastronómica, en el marco del mes del Bonarda que promueve el departamento de San Martín.



Florencia Canale, referente de la novela histórica

Florencia Canale nació en Mar del Plata y estudió Letras en la Universidad de Buenos Aires. Es periodista y trabajó en medios como Noticias, Living, Gente, Siete Días, Veintitrés e Infobae.



Su primera novela, “Pasión y Traición” (Planeta, 2011), fue un verdadero fenómeno editorial: un best seller que lleva más de 10 ediciones publicadas. Desde entonces publicó otros once títulos que la consolidaron como una voz fundamental de la novela histórica, tanto en Argentina como en Iberoamérica.



En reconocimiento a su trayectoria, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la distinguió como Personalidad Destacada de la Cultura.

Un cruce de cultura y vino

El ciclo Autores por los Caminos del Vino está organizado por Gustavo Flores Bazán —productor cultural con amplia trayectoria en proyectos de vino y cultura— y Jimena Silvestri —productora de medios y gestora cultural—. Las presentaciones son moderadas por el periodista Andrés Gabrielli, en un formato íntimo que privilegia la palabra y la escucha, en escenarios icónicos del vino mendocino.



La propuesta cuenta con el apoyo de Caminos del Vino de Bodegas de Argentina, EMETUR y la Universidad Juan Agustín Maza. En esta edición, acompañan la Municipalidad de San Martín, Bonarda Argentina, Antü Espacio de Lectura, Volf y Kyros Ajíes. Los medios aliados son El Descorche Diario y Radio Nihuil.



Lo que viene

Tras esta esperada cita en San Martín, el ciclo continuará en octubre con la participación del prestigioso periodista Hugo Alconada Mon, quien presentará su último libro Topos.

Información práctica

-Fecha y hora: viernes 29 de agosto – 19 horas

-Lugar: Templo del Vino Bonarda – Parque Agnesi, San Martín

-Entradas: Libre y gratuita.

I-ncluye degustación de vinos Bonarda y opción gastronómica al finalizar la presentación.