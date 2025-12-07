Arte, diseño y deliciosas propuestas de desayuno, almuerzo y brunch al atardecer en 555 café

El 8 de diciembre, 555 café se llena de música y creatividad continuando el ciclo de ferias en Chacras de Coria en el mes aniversario de ARTmósfera, la expo que ya es un clásico entre los amantes del arte y el diseño mendocino.

Esta edición llega recargada de propuestas: se suman nuevos diseñadores, escultores y pintura en vivo en “Petizo Madrid” (el espacio exterior de 555) que sorprende con su carta de comidas, cafetería y licuados, barra de vinos y cócteles.

La fecha acompaña con una previa electro chill desde la tarde en sintonía todo el fin de semana que viene lleno de visitas de djs , turistas y muy buena energía. La muestra de arte en atriles y esculturas se completa con una variada selección de diseño local cuidadosamente curada por los organizadores Gonzalo Martin y Gustavo Valdez.

El resultado: una feria con más color, más propuestas y más inspiración que nunca. Participan los artistas Daniel Nolly, Gonzalo Hidalgo, Agos Noli, Francisco Atencio y Silvina López Pía.

Una oportunidad para descubrir piezas de diseño cerámico, joyería de autor, decoración, textiles con eco diseño, moda consciente, supra reciclaje y upcycling, un montón de diseños para complementar el look para estas fiestas!.

Resumen del plan perfecto para mendocinos y turistas que buscan un fin de semana diferente, rodeado de creatividad, sabores y buena música:



Cuando? Lunes 08 de diciembre de 11 a 19 hs

Italia 5629 (a una cuadra de la plaza de Chacras de Coria). Entrada libre



Nuevas Fechas Feria ARTmósfera 2025:

– 13 de diciembre Barrio Chino visita Garage vintage/vivero. Orsini 207, Chacras

– ⁠20 y 21 diciembre en el centro de Chacras jardines de @555___cafe

– Whatsapp al 2614546822