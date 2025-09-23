Arte, cine y primavera: ARTmósfera y Pantallazo transforman Planta Uno en un festival sensorial

La primavera mendocina se vive con arte, cine y gastronomía. ARTmósfera y Pantallazo.plan presentan una experiencia única el sábado 27 de septiembre en Planta Uno Mercado: cine de culto al aire libre, música, arte y propuestas gastronómicas para todos los gustos.

Con el emblemático musical “La La Land” proyectado en pantalla gigante inflable, una muestra de artistas mendocinos, el Museo Interactivo Audiovisual y el mejor ambiente primaveral, este encuentro promete convertirse en uno de los imperdibles de la agenda cultural de Mendoza. Ground y Vigil Wine Club acompañarán en el evento con propuestas especiales.

Un festival para todos los sentidos

Pantallazo.plan es un ciclo de cine de culto que combina películas icónicas con experiencias temáticas. En esta edición inaugura su ciclo al aire libre con “La La Land”, apta para todo público.

ARTmósfera vuelve con su paseo de compras, arte y diseño, junto con una selección de artistas mendocinos y el Museo Interactivo Audiovisual, ideal para disfrutar en familia o con amigos.

Entradas ya disponibles, hacé click ahora !

Programación

-Sábado 27 de septiembre

16:30 h Paseo de compras ARTmósfera, expo del Museo Interactivo Audiovisual y muestra de artistas mendocinos.

20:00 h Pantallazo.plan inaugura el ciclo de películas al aire libre con “La La Land”.

-Domingo 28 de septiembre

15:00 h Paseo de compras ARTmósfera, expo del Museo Interactivo Audiovisual y muestra de artistas mendocinos.

-Lugar: Planta Uno Mercado, Ceretti esquina Colón, Godoy Cruz, Mendoza.

Primavera, arte y comunidad en un solo lugar

Este evento busca acercar el arte, el cine y el diseño al público mendocino en un entorno único: el Complejo gastronómico Planta Uno Mercado, que se consolida como espacio de referencia para la cultura local.

Entradas ya disponibles, hacé click ahora !