Arabian Food inicia su camino exportador para llevar sus productos a Chile

La pyme mendocina Arabian Food, fundada por los hermanos Samir y Farid Massud, dio un paso decisivo en su proceso de internacionalización al enviar sus primeras muestras de productos árabes congelados a Chile, marcando así el inicio de su estrategia para conquistar nuevos mercados en la región.

Este hito surge tras participar en Ágil NEX, el programa de aceleración exportadora impulsado por ProMendoza, donde la empresa presentó su Plan de Internacionalización y Hoja de Ruta, elaborado junto a la consultora Diana Rodaro.

Farid Massud destacó el valor del proceso:

“Iniciamos la estrategia de profesionalización con nuestra marca y nos sumamos a Ágil NEX para ordenar el proceso de internacionalización. Ha sido una grata sorpresa conocer el potencial de nuestra empresa en comercio exterior, gracias al trabajo conjunto con Diana Rodaro. Como resultado, enviamos nuestras primeras muestras al exterior de productos árabes de producción mendocina. Estamos muy contentos”.

Los estudios de mercado desarrollados dentro del programa identificaron a Chile —especialmente la Región Metropolitana de Santiago— como el primer destino prioritario, seguido de Uruguay y Brasil, con foco en San Pablo. Los productos serán exportados en formato congelado y supercongelado, asegurando máxima calidad, frescura y vida útil.

Por su parte, Samir Massud señaló:

“Somos especialistas en shawarma y comidas árabes. La empresa evolucionó: contamos con dos restaurantes, uno en Ciudad y otro en Godoy Cruz, además de food trucks. Hoy sumamos una fábrica de congelados con grandes posibilidades de exportación”.

La consultora Diana Rodaro, quien participó por primera vez en Ágil NEX, remarcó:

“Mi experiencia fue excelente. Recomiendo a todas las empresas que quieran comenzar a exportar sumarse al programa. Con Arabian Food logramos una sinergia muy positiva y resultados concretos”.

Sobre Arabian Food

Fundada en 2014 por los hermanos Massud, Arabian Food nació como el primer food truck de comida árabe del país, introduciendo el shawarma y las sfijas en eventos masivos y privados.

Actualmente, la marca cuenta con 7 food trucks itinerantes, 2 restaurantes en Mendoza y una fábrica de alimentos árabes congelados, cuyos productos se comercializan en supermercados de todo el país.

En 2023, la empresa lanzó su modelo de franquicias —tanto para locales como para food trucks— y ahora avanza en su expansión internacional a través del comercio exterior.