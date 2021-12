Andes cumplió 100 años y lo celebró con una “Mansa fiesta”

El cumpleaños de Andes resultó ser un evento a pura música en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo, ex predio de Feriagro, con la presencia de bandas locales, Djs y un número muy especial acompañados de la mejor cerveza, buena gastronomía y algunos juegos que caracterizaron la noche.

El pasado 17 de diciembre Andes celebró 100 años y más de 2000 personas se hicieron presentes para celebrarlo en una fiesta única de la mano de las mejores bandas locales.

A las 19:30 hs la gente empezó a llegar mientras que el DJ mendocino Franco Terranova ya estaba tocando. Sonaba la música ideal para acompañar el atardecer e ir preparando el clima para lo que sería una noche a puro baile y disfrute.

La primera banda local llegó al escenario principal a las 21:00hs tal como especificaba el line up. Fue Pasado Verde quien aprovechó la fiesta de Andes para realizar uno de sus últimos toques del año. Allí muchos jóvenes cantaron y saltaron al ritmo de los famosos temas “El plan”, “Para Vos”, “Sabés donde Encontrarme” y 8 canciones más.

Al finalizar el primer toque, en un instante el escenario ya estaba preparado para la Dj Loocyfer que puso al público de pie. La ex ¨Neoseoñoras” hizo sentir a todos como en “El Club del Sodeado” y no dejó que nadie se quede sentado ya que era imposible no moverse al ritmo de su música.

Por su parte, Andes tenía preparado un stand con juegos y premios para pasar el tiempo entre banda y banda. Beer pong, metegol y una máquina de juegos, donde habían increíbles premios como remeras y gorras de la marca. Además, ofrecían la opción de hacerse las manos con las chicas de canicamis y también pintarse el pelo de colores, peinarse o cortarse con los chicos de OVNI lookería.

La gastronomía también fue un plato fuerte en esta noche tan especial . En el sector de foodtrucks las opciones eran muy variadas, desde comida árabe en Arabian, hasta alfajores y café de Entre Dos, pasando por lomos, conos de papas en Habemus Papas o milanesa en Mila Súper Truck. Y por supuesto la cerveza fría de Andes acompañando en todo momento gracias a todos los stands que había para comprar.

Uno de los mejores y tan esperados momentos de la noche llegó de la mano de El Polaco y su show donde a lo largo de una hora hizo que la gente explotara. El cantante tocó varios temas populares de cuarteto, cumbia y algunos de su propia autoría. El artista logró un feedback increíble con el público.

Esto no fue todo, SUB apareció en el escenario para tirar freestyle con muy buenas bases junto a los chicos de TRIFORIFAI. A continuación llegó la Skandalosa Tripulación y una vez más el público enloqueció, cantó y saltó. La banda también estaba en una noche muy particular ya que conmemoraba el quinto aniversario de la muerte del Cebo Cara ex cantante de la Skandalosa.

El final de fiesta fue una combinación perfecta de todos los ritmos de la noche con la presentación de la Coneja China. La DJ fue quien cerró y terminó de poner el broche de oro a este evento que lo recordaremos como una única y verdadera celebración.