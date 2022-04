Alejandro Vigil, nuevo Presidente de Wines of Argentina y Mauricio Boullaude, su vice

Vigil estará al frente de la institución por un período de dos años. También se renovaron otros 16 cargos de la Comisión Directiva de la entidad.

Alejandro Vigil nuevo presidente de Wines of Argentina, institución encargada de la promoción del Vino Argentino en el mundo. A su vez, la Comisión Directiva de la entidad designó a Mauricio Boullaude como vicepresidente.

“Es un honor que me hayan elegido para liderar esta institución que tanto respeto. También, me genera mucha alegría saber que tenemos como organización una recta, una visión en conjunto para continuar llevando el Vino Argentino a los principales mercados del mundo, en un momento clave para la industria. Trabajaremos juntos y en pos de este objetivo”, expresó Alejandro Vigil, presidente electo de Wines of Argentina.

“La asamblea contó con una alta participación de las bodegas socias, lo cual me llena de satisfacción, ya que esto da cuenta del interés que hay en la industria de trabajar unidos. Ahora, tenemos el desafío de los próximos dos años de seguir impulsando acciones e iniciativas para imponer con mucha más fuerza la marca Vino Argentino alrededor del mundo”, señaló Mauricio Boullaude, vicepresidente electo.

Alejandro Vigil es Ingeniero Agrónomo de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo, Mendoza, con maestrías en riego y drenaje, y en viticultura y enología. Inició su carrera en el INTA y en 2002 comenzó a trabajar en la bodega Catena Zapata como Director del Departamento de Investigación y Desarrollo, para integrar luego el equipo de Enología que hoy dirige. Es Director de Bodegas Esmeralda, Presidente de Puerto Ancona y co-propietario y enólogo de Bodega Aleanna – El Enemigo. Su gran expertise y trayectoria enológica le valieron el reconocimiento internacional, siendo el primer argentino en alcanzar los 100 puntos Parker (The Wine Advocate). Además de la enología, Vigil está al frente de diversos emprendimientos gastronómicos que componen el «Universo Vigil».

Mauricio Boullaude es CEO de Bodega A16 y Barbarians Wine Group, con destacada trayectoria en el sector energético y la industria del vino. Es experto en Negocios Internacionales, Operaciones de Viñedos y Bodegas, Planificación de Negocios, Project Manager y Coaching. Se desempeña como profesional en el ámbito educativo, con un MBA (Cum Laude) con foco en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Austral, Buenos Aires. Asimismo, es Profesor de Estrategia Empresarial del MBA de la UNCuyo & Wine MBA de la UMaza. Es Director de diversas organizaciones sin fines de lucro (Valos – RSE & Nuestra Mendoza – Transparencia Gubernamental).