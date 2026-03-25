Agrinet apuesta a la sustentabilidad como base de su crecimiento organizacional

La empresa mendocina refuerza su estrategia ambiental con el programa Reconectar, alianzas para reutilización de materiales y recuperación de más de 98 mil kilos de plástico, consolidando un modelo productivo basado en la economía circular.

Agrinet, empresa mendocina pionera en la fabricación y comercialización de redes de protección para agricultura intensiva, continúa consolidando su estrategia de sustentabilidad a través de iniciativas orientadas a la gestión responsable de residuos, la recuperación de materiales y la promoción de la economía circular.

Estas acciones forman parte del propósito de la compañía de reconectar a las personas con una vida sostenible, un enfoque que atraviesa tanto los procesos productivos como la cultura organizacional de la empresa.

En este marco, Agrinet impulsa desde hace más de cuatro años el programa Reconectar, una iniciativa estratégica que permite recuperar mallas antigranizo en desuso provenientes de productores y bodegas. Estos materiales son procesados internamente y posteriormente canalizados a través de alianzas con organizaciones especializadas para su reutilización en nuevos desarrollos, como aplicaciones para la construcción o la fabricación de otros productos plásticos destinados al sector agropecuario.

De manera complementaria, la compañía implementa un sistema integral de separación y gestión de residuos dentro de su planta, promoviendo la clasificación de materiales y la recuperación de recursos en cada etapa del proceso. Esta práctica involucra activamente a los colaboradores de la empresa y se aplica en todos los ámbitos de la operación, desde los espacios comunes hasta las áreas productivas.

Como parte de esta estrategia, Agrinet trabaja junto a GEA Sustentable, empresa B argentina dedicada a la gestión y transformación de residuos plásticos en madera plástica sustentable. A través de esta alianza, los materiales recuperados son reincorporados a nuevos procesos productivos, contribuyendo a evitar la disposición final de residuos y a reducir la extracción de recursos naturales.

Según el reporte de impacto elaborado por GEA, durante el último período se recuperaron 2.316 kg de cartón y 345 kg de plástico, lo que representó un impacto ambiental equivalente a 36 árboles preservados, 61.286 litros de agua ahorrados, 9.305 Wh de energía conservada y 784,2 kg de petróleo evitados.

A su vez, Agrinet logró recuperar internamente 100 toneladas de plástico virgen provenientes de su propio proceso productivo, reforzando su compromiso con la optimización de recursos y la reducción de desperdicios en la cadena de valor.

Entre las iniciativas que reflejan este enfoque se destaca también la reutilización de materiales en proyectos propios, como el muro ubicado en la compañía que forma parte de la nueva construcción de oficinas, para lo cual se utilizaron 400 toneladas plásticos y residuos generados por la empresa. Una forma de transformar descartes en un símbolo tangible de su compromiso ambiental.

Todas estas acciones se enmarcan en un proceso de mejora continua que incluye el avance hacia la certificación en normas ISO de gestión ambiental, reafirmando el compromiso de Agrinet con la sustentabilidad y con la construcción de un modelo productivo cada vez más responsable.

Cabe recordar que Agrinet certificada como un «Great Place to Work», y se enorgullece de tener un ambiente laboral que promueve la colaboración, la innovación y el compromiso con el bienestar de sus empleados. Además, desde el año pasado, la empresa certifica huella de carbono fortaleciendo su responsabilidad empresarial y en línea con su propósito de sustentabilidad sostenible en el tiempo.

A través de estas iniciativas, la compañía continúa fortaleciendo su visión de una industria agrícola más innovadora, eficiente y comprometida con el cuidado del ambiente.

Más sobre Agrinet

Agrinet es una empresa mendocina pionera en la fabricación y comercialización de redes de protección para agricultura intensiva con tecnología europea, que apuesta a la innovación continua, el control de calidad, y la sustentabilidad. Mendoza cuenta con una nave de 5.000 m2 y la planta productiva Euram (Chile) tiene 6.000 m2. Entre ambas producen anualmente 72 millones de m2 de mallas y exportan a USA, México, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Marruecos, España, Francia, Ecuador, Canadá y Guatemala.