AEM premió a empresas y ejecutivos del año: Gerardo Lorenzo elegido Ejecutivo del Año y Valentina Monteverdi ganó el premio Ejecutivo Pyme 2025

Un año más, la Asociación de Ejecutivos de Mendoza celebró su tradicional Fiesta Anual de Premiación Empresarial, reconociendo a quienes, aún en un contexto desafiante, eligieron invertir, innovar y construir futuro en la provincia. Una convocatoria que reunió a referentes del sector privado y autoridades provinciales, consolidando esta edición como la noche de los líderes.

De un total de 17 ternas que representan la diversidad de sectores de la economía local, y tras un minucioso proceso de postulación, evaluación y votación, se dieron a conocer los ganadores que se destacaron en cada una de las categorías.

En su edición XX, la tradicional gala de AEM contó con la presencia del Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; de la Vicegobernadora, Hebe Casado; del Presidente de la cámara de diputados de la provincia Andrés Lombardi, del Ministro de la Producción Rodolfo Vargas Arizu; del intendente de Guaymallén Marcos Calvente, de presidentes de asociaciones y cámaras provinciales; empresarios y ejecutivos mendocinos, y referentes de la prensa.

Este encuentro de AEM, orientado a reconocer a los ejecutivos y empresas que elevan los estándares de la actividad económica local y aportan innovación e impacto positivo a la comunidad, se realizó en el Hotel Hilton Mendoza y reunió a más de 350 asistentes.

Gobernador de Mendoza junto a comisión de AEM.

La fiesta comenzó con las palabras de bienvenida del presidente de AEM, Jorge Mosso, quien señaló que “la Premiación Empresarial de la AEM es una instancia plenamente consolidada que integra la vida económica de Mendoza y destaca a quienes trazan el rumbo del desarrollo regional. Asimismo, Mosso destacó el rol de la asociación como espacio de crecimiento, networking y profesionalización, al tiempo que agregó: “participamos activamente en los espacios donde se discuten políticas públicas, porque el país necesita reformas de fondo para poder competir, innovar y producir después de 15 años sin creación de empleo privado”.

No faltó en el discurso del presidente de AEM, palabras de valoración para la provincia: “Mendoza es una provincia sana institucionalmente, con superávit fiscal y capital propio para obras estratégicas y por ello, tiene la oportunidad de liderar un crecimiento sostenible y superar las medias nacionales”.

Para finalizar, Jorge Mosso hizo un llamado a la acción, para consolidar el trabajo conjunto público–privado. “Los desafíos no deben debilitarnos: es momento de transformar lo imposible en realidad mediante diálogo, consensos y colaboración público-privada para construir la Mendoza próspera y competitiva que merecemos”, concluyó el máximo directivo de AEM.

Luego fue el turno de las palabras del Gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo, quien en primera instancia puso en valor el rol y el trabajo de AEM, y su representatividad y participación en la Mesa de la Producción y el Empleo de Mendoza.

A modo de resumen de la gestión, Alfredo Cornejo afirmó: “cuando llegamos, Mendoza tenía urgencias múltiples y simultáneas. Diez años después, es una provincia ordenada que sostiene el equilibrio fiscal como política de Estado y que ha recuperado su capacidad de planificar a mediano y largo plazo”.

El gobernador también se refirió a la matriz productiva de la provincia, y en este sentido indicó: “decidimos multiplicar las capacidades de nuestra economía impulsando un nuevo escenario esperanzador para la minería moderna, integrada armónicamente con las actividades tradicionales y basada en los estándares ambientales más exigentes”.

Ejecutivo del año Gerardo Lorenzo AEM 2025.

Al referirse al rol del sector privado como motor de la economía, el gobernador fue enfático y lo describió como “el verdadero generador de riqueza”. Al tiempo que indicó que “el Estado debe convertirse en un mecanismo inteligente que facilite la iniciativa sin obstaculizarla”.

Para finalizar su discurso ante los empresarios y ejecutivos presentes, Cornejo señaló que “Mendoza va a crecer con fuerza porque lo tiene todo: cultura empresaria, capital humano, nuevas reglas, paz social y un Estado austero y ordenado. Es un modelo de la Argentina que queremos construir”, concluyó el gobernador.

Luego de las palabras institucionales, llegó el instante más esperado de la velada: la revelación de los ganadores en cada una de las categorías. Cabe destacar que la elección de los premiados estuvo en manos de los socios de AEM y de los presidentes de las cámaras empresarias, mientras que, como en ediciones anteriores, PwC Argentina realizó la auditoría del proceso de votación.

Valentina Monteverdi Ejecutiva Pyme del año Aem 2025.

Los premiados 2025 son…

Ejecutivo del año: Gerardo Lorenzo

Ejecutivo Pyme del año: Valentina Monteverdi

Empresa Sustentable: Grupo LTN

Empresa del Sector Seguros: Sancor Seguros

Empresa de Servicios Financieros: Banco Galicia

Empresa del Sector Comercial: Grupo Lorenzo

Hotelería Boutique: Lares de Chacras

Empresa Vitivinícola Boutique: Bodega Penedo Borges

Empresa del Sector Logístico: Empresas Tahan

Empresa del Sector Gastronómico: Soberana Restó Empresa de la Industria del Conocimiento y/o Base Tecnológica: Yam Capital Humano

Desarrollos Comerciales: Sobremonte Market

Desarrolladores Inmobiliarios (empate): Grupo Kristich y Brandi Developers Empresas del Sector Energía, Petróleo y Minería: YPF Empresa Generadora / Creadora de Nuevos Empleos: Grupo Lorenzo Experiencia Turística y/o Cultural: Espacio Arizu

Empresa Agroindustrial: Yancanelo San Rafael

Tras conocerse a los premiados en las categorías Ejecutivo del año y Ejecutivo Pyme del año, ambos ganadores brindaron unas palabras.

Valentina Monteverdi agradeció el reconocimiento y expresó: “Estoy muy sorprendida y profundamente agradecida por este reconocimiento, especialmente por tratarse de un premio a una ejecutiva mujer en un sector tan tradicional como la construcción. Represento a una nueva generación dentro de una empresa familiar con una larga historia, y asumo con orgullo el desafío de aportar una mirada fresca, abierta y dialogante. Quiero contribuir a construir una industria más inclusiva y progresista, consciente de la responsabilidad que tenemos en los grandes proyectos y en el futuro de las próximas generaciones”.

Por su parte, Gerardo Lorenzo se mostró muy emocionado por la distinción y algunas de sus palabras fueron: “agradezco este reconocimiento en nombre de mi familia y de todo el equipo, porque liderar una empresa es un desafío permanente que exige aprendizaje, responsabilidad y compromiso para seguir generando trabajo y crecimiento en un país que necesita recuperar estabilidad y oportunidades”.

Además de las categorías mencionadas, AEM entregó distinciones especiales. Fernando Barbera fue reconocido con el Premio a la Trayectoria en reconocimiento a una vida dedicada al crecimiento empresarial, la innovación y el desarrollo de Mendoza.

En esta edición, la Asociación de Ejecutivos de Mendoza distinguió a quienes han liderado la institución a lo largo de su historia, marcando con su visión y compromiso el crecimiento de AEM. Ricardo Greco Guiñazú, Carlos Clement, Adolfo De la Reta, Gustavo Kretschmar, Andrés Zavattieri y Jorge Mosso fueron homenajeados por su labor al frente de la entidad y por el aporte que cada uno realizó para fortalecer el desarrollo empresarial y ejecutivo de la provincia. Su dedicación y liderazgo continúan inspirando el camino de la institución.

A lo largo de toda la velada se pudo disfrutar de la música en vivo con la gran cantante Mariel Santos y el violinista Fran Ccesco. Luego, al finalizar la entrega de premios llegó el turno de las fotos oficiales de ganadores, autoridades, y socios de AEM, tras lo cual comenzó el show de Banda Viajera.