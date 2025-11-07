Adecco busca talento para la temporada de Vendimia en Mendoza

Con la temporada vitivinícola a la vuelta de la esquina, Adecco Argentina lanza una convocatoria masiva para cubrir puestos clave en bodegas de toda la provincia. Habrá jornadas presenciales de reclutamiento en Tunuyán, Ciudad y San Martín



Cada año, con la llegada de la vendimia, Mendoza se transforma. Las bodegas multiplican su actividad y la demanda de personal crece a gran ritmo. En este contexto, Adecco Argentina , filial de la compañía líder mundial en consultoría integral de Recursos Humanos, lanzó una nueva convocatoria para incorporar distintos perfiles del sector en diferentes puntos de la provincia, en una de las búsquedas más grandes del año para el sector vitivinícola

La iniciativa incluye jornadas presenciales de reclutamiento que se desarrollarán en distintas localidades, con el objetivo de acercar las oportunidades a más personas:

Miércoles 5 de noviembre | de 9:00 a 14:00 hs. – Sucursal Adecco Tunuyán (La Argentina 314)

– Sucursal Adecco Tunuyán (La Argentina 314) Miércoles 12 de noviembre | de 9:00 a 14:00 hs. – Casa de la Cultura de San Martín (Zona Este)

– Miércoles 3 de diciembre | de 9:00 a 14:00 hs . – Sucursal Adecco Ciudad (Av. Vicente Zapata 132)

“El sector vitivinícola no solo es un emblema de Mendoza, también es fuente de empleo y movilidad social. Con cada vendimia, cientos de personas encuentran su primera experiencia laboral o una oportunidad de crecimiento dentro de una industria de enorme valor cultural y económico”, señaló Nicolás Spampinato, gerente de la división vitivinícola en Adecco Argentina

Las posiciones a cubrir son diversas y van desde perfiles operativos hasta técnicos especializados:

Operarios/as de bodega y fraccionamiento

Personal de maestranza (limpieza)

Clarkistas con carnet E2 vigente

Promotores/as con experiencia en degustaciones y conocimiento en vinos

Personal de mantenimiento y jardinería

Visoristas y control de calidad

Descube

Enólogos/as

Ingenieros/as agrónomos/as

Además de la experiencia, Adecco se centra en las habilidades blandas : compromiso, trabajo en equipo y responsabilidad, valores esenciales para desempeñarse en entornos productivos de alta demanda estacional.

Requisito indispensable: Carnet de Manipulación de Alimentos

Un dato clave para quienes buscan sumarse: para trabajar en bodegas es obligatorio contar con el Carnet de Manipulación de Alimentos . Este documento certifica que la persona está capacitada para realizar tareas relacionadas con la manipulación de alimentos en todo el territorio nacional

El trámite se gestiona en los municipios, tiene una vigencia de tres años y su costo promedio ronda entre $6.000 y $10.000 . Quienes aún no lo tengan pueden obtenerlo antes de la fecha de inicio de las contrataciones.

Más oportunidades, más trabajo local

Con esta convocatoria, Adecco consolida su rol como aliado estratégico de la industria vitivinícola, acompañando a empresas y trabajadores en uno de los momentos más emblemáticos del calendario productivo provincial

En la última campaña, la compañía conectó a cientos de mendocinos con empleo formal en bodegas, cooperativas y plantas de fraccionamiento. Este año, el objetivo es superar esa cifra y continuar impulsando la empleabilidad en el sector.

“La vendimia no solo representa una etapa clave de producción: es también una celebración del trabajo, del esfuerzo y de la identidad mendocina. Desde Adecco buscamos que cada persona que participa de este proceso encuentre una experiencia laboral significativa y segura”, concluye Spampinato.