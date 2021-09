5 mitos y 5 verdades sobre ser nómada digital

Cada vez es más común hablar de nómadas digitales, para referirse a aquellas personas que trabajan de forma remota, que viven viajando y trabajando a la vez desde cualquier lugar del mundo, utilizando el internet y un computador como herramienta principal para vender sus productos o conocimiento.

Pero, ¿es posible vivir viajando y trabajando debajo de una palmera?

En la opinión de Natalia Jiménez, quien ha liderado desde octubre del 2020 la expansión en Sudamérica de Deel, la startup unicornio de Silicon Valley que permite contratar, pagar y automatizar la gestión de equipos remotos; ser nómada digital tiene sus mitos, sus beneficios y también sus grandes retos.

Mitos de ser un nómada digital

Trabajar remoto significa sobrecarga de trabajo

Muchas personas suelen decir que a causa del trabajo remoto la sobrecarga laboral es mayor, pero la verdad es que esto puede suceder en casa, de viaje o en la oficina. Aun siendo nómada digital, es fundamental asignarse horarios laborales para saber diferenciar el tiempo destinado a actividades de nuestro trabajo y aquellas que son de índole personal, con lo cual, si identificas sobrecarga laboral deberías revisar herramientas para gestionar mejor tu tiempo, designar una locación libre de distracciones, establecer tiempos y estructuras de trabajo, y compartirlas con tu equipo.

Convertirse en un nómada digital es fácil, rápido y ganarás mucho dinero

Ser nómada no es un factor directamente relacionado con el incremento de tus ingresos económicos. Acá entran muchos factores en juego como el tipo de habilidades que tengas, la industria en la que estás y los salarios que manejan las posiciones como la tuya. Ahora bien, sabrás que si eres freelance, trabajador independiente o con contrato laboral a término indefinido, la realidad es que el dinero llegará en la medida que trabajes con empeño y disciplina en tus productos / servicios, sin importar desde dónde.

Se puede trabajar desde cualquier lugar del mundo

No, por más que nos encante la idea de trabajar en la playa, el computador se te llenaría de arena, el viento te dañaría el audio, y el brillo del sol no te dejaría ver la pantalla. Para poder trabajar de forma remota tienes que encontrar un lugar con excelente internet, sin mucho ruido exterior, con conexión a electricidad, y con una buena silla para evitar lesiones después.

Además, es importante aprender a separar muy bien los momentos de trabajo de los de ocio, tú decides cómo los separas, pero debes separarlos para evitar distracciones, falta de concentración y sentirse incompleto en ambos sentidos. Si no estás seguro si eres capaz de hacerlo, no hay problema. Intenta un mes, dos, no hay que ser nómada toda la vida.

Hay que tener mucho dinero para ser nómada digital

Esto es una creencia errónea, por ejemplo, hospedarse en un hotel cinco estrellas no es necesario, ir a una ciudad costosa tampoco, y más aún si planeas pasar más de un mes en una ciudad específica.

Tener una planificación de presupuesto basada en el país, tiempo de estadía y promedios de costo de vida en ese lugar, además de considerar la investigación de seguros de salud (ver Let’s Deel Heatlh Insurance), divisas, visados, pasaporte COVID y modalidades de transporte, te hará tener una proyección de gastos adecuada y acorde al presupuesto que tengas.

Los nómadas digitales son siempre jóvenes

Cualquiera puede ser nómada digital sin importar su edad, país o profesión, pues en la gran mayoría de industrias hoy, hay opciones para trabajar remoto. Ahora, la característica en común de los nómadas es que son aventureros, quieren probar cosas nuevas, tienen un nivel de riesgo alto, y estas características suelen ser más comunes en nuevas generaciones.



Verdades acerca de ser nómada digital

Las empresas están dispuestas a lo que sea para tener al mejor talento, incluyendo adaptarse a tener equipos de trabajo Nómadas Digitales.

Las empresas globales en las que soñabas trabajar ahora son más cercanas, te ofrecen carreras prometedoras en las que, no solo te apoyan con el visado y pasaporte, también te impulsan a crecer personal y profesionalmente en países extranjeros, viviendo tus sueños mientras también tienes proyectos ambiciosos en el trabajo.

En ese sentido, ser un nómada digital te permite conectar con personas y empresas con una cultura organizacional y liderazgos muy abiertos, del cual recibes transferencia de conocimientos, aprender a innovar y aplicar buenas prácticas. Gracias a esto es posible crear y trabajar más motivados.

La flexibilidad, el mejor aliado de los nómadas digitales

Poder trabajar en horarios que decidas y desde donde quieras te permite elegir tu propi estilo de vida. Ser nómada digital y trabajar para una empresa que entiende el trabajo asíncrono y el empoderamiento de sus equipos virtuales, te permite que ahora seas vos el que adapta el trabajo a tu vida y no al contrario, la vida al trabajo.

Hacer ejercicio, trabajar en otros proyectos personales, salir a dar un paseo, son algunas actividades de las que necesitas para equilibrar una jornada laboral y que sin duda la flexibilidad de un trabajo remoto beneficia en conseguirlo. La clave está en la disciplina para ejecutarlo.

Los nómadas digitales están generando enorme impacto en la economía

Gracias al Covid 19 y el crecimiento del trabajo remoto, hoy existen más incentivos para el turismo de trabajo y los nómadas que se quedan por largas estadías. Esto trae innovación acelerada en la industria, más estabilidad en los ingresos al evitar tantas temporadas bajas, y nuevos modelos de rentabilidad antes difíciles de estructurar.

Además, los nómadas digitales al visitar ciudades medianas y pequeñas poco turísticas previamente, están generando ingresos a estas nuevas economías, están generando competitividad con el ejemplo, con mostrar a los demás las posibilidades que hay con un computador, están también generando innovación local al mostrar caminos, al encontrar problemas nuevos a resolver; y todo esto al final, acelera la evolución socioeconómica de poblaciones previamente marginadas.

Moverse demasiado, agota

A todos nos gusta viajar, pero hacerlo por un tiempo prolongado y sin pausar el tiempo suficiente, puede cansar y la productividad puede verse afectada por la falta de descanso vital, cambios horarios, y estar muchas horas en aviones, buses u otros medios de transporte. Cuida tus trayectos, escoge bien tus estadías, y asegurate de dormir bien.

Un nómada digital debe ser un buen planeador

Planear estadía, transporte, idioma, presupuesto, lugares de trabajo, internet, seguros de salud, horarios de trabajo, y esto no es divertido para todo el mundo. Si no te sientes preparado para esta logística, es mejor que evites este estilo de vida.