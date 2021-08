Yoga por los Caminos del Vino regresa con sus encuentros especiales

El circuito itinerante anunció sus próximas cinco fechas en espacios naturales y ambientes jerarquizados donde disfrutar de una experiencia de completo bienestar.

Yoga por los Caminos del Vino propone desde este viernes, una serie de especiales encuentros de cara al mes de la primavera. En bodegas, hoteles y escenarios vitivinícolas de Mendoza, las próximas semanas prometen prácticas para elevar el espíritu y deleitar los sentidos en medio de bellos paisajes.

Las fechas programadas son:

Viernes 27/8 a las 16.30 hs: Yoga + té en Park Hyatt Mendoza, Ciudad de Mendoza.

Sábado 4/9 a las 11.30 hs: Yoga + lunch en Esencia Espacio (de la chef Graciela Hisa), Tunuyán.

Viernes 17/9 a las 16 hs: Yoga + té en Susana Balbo Wines, Luján de Cuyo.

Sábado 25/9 a las 10.30 horas: Yoga + brunch en Bodega Chandon, Luján de Cuyo.

Sábado 2/10 a las 16 hs: Yoga + té en Bodega Santa Julia, Maipú.

En todos los encuentros se comparte una práctica de yoga (con interiorización, ejercicios de control de la respiración, posturas físicas, concentración, relajación y meditación), buscando la armonía de los planos físico, mental y espiritual de los asistentes.

Desde 2018, Yoga por los Caminos del Vino brinda experiencias wellness en parajes vitivinícolas para disfrutar de clases de yoga durante los mediodías, siestas y atardeceres mendocinos en conjunto con bodegas locales que suman, al término de la práctica, opciones individuales de brunch; almuerzos livianos, picadas, un completo servicio de té, o cóctel a la luz de la luna.

El producto enoturístico, ganador del premio plata del concurso Best of Mendoza´s Wine Tourism, en la categoría “Experiencias innovadoras”, cuenta con el aval del Gobierno de Mendoza, Bodegas de Argentina, Fondo Vitivinícola, Caminosdelvino.org y el programa Wine in Moderation.

Informes e inscripción a: info@yogaporloscaminosdelvino.com.ar o al 2615085438.

El producto ofrece clases y propuestas gastronómicas de acuerdo a las disposiciones vigentes en el marco de la emergencia sanitaria y admite un cupo limitado de participantes.