Yoga por los Caminos del Vino, este sábado en Antigal

La bodega de capitales chilenos será sede de una nueva experiencia de bienestar que promete elevar el espíritu en medio de viñedos.

En busca de renovar energía, calmar la mente y movilizar el cuerpo entre viñedos, Yoga por los Caminos del Vino brindará un nuevo encuentro este 20 de diciembre en Antigal Winery.

Desde las 10 de la mañana, amantes del turismo enológico y seguidores de la disciplina tendrán una nueva oportunidad de elevar su espíritu, conectar con el presente y mover sus cuerpos al ritmo de mantras, con posturas de yoga y ejercicios de respiración en busca de abrazar un estado de calma, plenitud y expansión de la consciencia.

La práctica será guiada por Alejandra Navarría, profesora de Yoga Integral y Hata Vinyasa Yoga, y creadora, además, de esta experiencia wellness.

Más tarde, el brindis consistirá en la degustación de una variedad de empanadas acompañadas por vinos de la bodega en el restaurante Antigal Authentic Flavors.

Los orígenes de la bodega Antigal se remontan a 1897 en Russell, Maipú, Mendoza. Fue comprada y renovada por la familia chilena Cartoni a principios de los años 2000. Hoy representa la fusión entre tradición y modernidad, ya que combina la arquitectura histórica de principios del siglo XX con tecnología moderna para elaborar vinos de alta gama, provenientes de viñedos del Valle de Uco.

Los cupos para las prácticas son limitados y el valor es de $38.000 por persona.

El circuito de bienestar este año ya recorrió escenarios como bodega Chandon, Terrazas de los Andes, Pascual Toso, Claroscuro, Vila, Viamonte Winery, Finca Iral, Kaiken Wines, Penedó Borges, Antucura Tandem Wine Hotel, Mil Suelos, Galdea Bistró en Casa La Galeana, Renacer, Casarena, Sur de los Andes, Santa Julia y Entre Cielos Wine & Wellness Hotel.

Acerca de Yoga por los Caminos del Vino

Yoga por los Caminos del Vino es un producto enoturístico que desde el año 2018 brinda experiencias de bienestar en jardines, terrazas y viñedos de bodegas y wine lodges de Mendoza.

La práctica comienza con una inducción inicial al silencio y el aquietamiento de la mente; continúa con pranayamas (ejercicios de control de la respiración); sigue con un trabajo dinámico de asanas (correlación de posturas de yoga) y concluye con una relajación final con meditación guiada, una vez trabajado el cuerpo y activado el prana (la energía vital).

Luego de esta vivencia holística, los asistentes disfrutan de un brindis con vinos y gastronomía ofrecida por cada bodega, recorren las instalaciones y tienen la oportunidad de conocer más profundamente cada espacio, dialogando con sus responsables. Además, cuentan con la posibilidad de adquirir vinos a valores especiales de promoción.

Yoga por los Caminos del Vino cuenta con el auspicio del Gobierno de Mendoza, Bodegas de Argentina, Wine in Moderation, Caminosdelvino.org y Fondo Vitivinícola Mendoza.

Informes y reservas al +54 9 261 5085438.