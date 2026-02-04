Wines of Argentina desembarcará en Wine Paris con 43 bodegas del país

El stand institucional de WofA reunirá a bodegas de distintas regiones del país y contará con cuatro masterclasses, consolidando a Argentina como un actor clave del trade internacional en una de las ferias de vinos y espirituosas más importante del mundo.

Wines of Argentina (WofA), entidad responsable de la promoción del Vino Argentino en los mercados internacionales, participará de una nueva edición de Wine Paris, la feria de vinos y espirituosas que se posiciona como uno de los encuentros más importantes para el trade global, y que tendrá lugar del 9 al 11 de febrero en Paris Expo Porte de Versaille. Esta participación cuenta con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, la PromArgentina y la Embajada Argentina en Francia.

En esta edición, Wines of Argentina contará con un stand institucionalque reunirá a 43 bodegas argentinas, reafirmando el interés sostenido del sector por participar en ferias internacionales de alto impacto y la importancia estratégica de Wine Paris como plataforma de negocios. Además, por primera vez, participarán las provincias de Salta y Neuquén con un stand propio para bodegas seleccionadas de las regiones.

“En este contexto, la participación en eventos internacionales como Wine Paris también tiene que ser un espacio de reflexión. La industria ya no puede sostenerse en códigos rígidos que alejan a la gente. El Vino Argentino hoy apuesta por la diversidad, frescura y versatilidad, entendiendo que la sofisticación debe ser una elección del consumidor, no una imposición. El cambio ya llegó y nuestra respuesta es ‘The Wine for Now‘: una invitación a conocer Argentina y recuperar el placer de disfrutar de nuestro vino conectando con el aquí y ahora de forma consciente”, explicó Magdalena Pesce, CEO de Wines of Argentina.

A continuación, el listado de bodegas que presentarán su portfolio de vinos en la feria junto a WofA:

FINCA SOPHENIA

EL ENEMIGO

PULENTA ESTATE

FINCA DECERO

CASARENA BODEGA Y VIÑEDOS

GRAPPE WINES

BODEGA ALTA VISTA

BELHARA ESTATE

MENDEL WINES

CLAROSCURO ART WINERY

BODEGA DIAMANDES

AGOSTINO WINES

PROVINCIA DE SALTA (EL PORVENIR DE CAFAYATE, VIÑAS EN FLOR, AGUSTÍN LANÚS WINES, PUNA, NUEVE CUMBRES, DOMINGO MOLINA, MIRALUNA, TACUIL, STONE)

BODEGA DEL FIN DEL MUNDO

BODEGA VISTALBA

GRUPO CEPAS

ATAMISQUE

BODEGAS BIANCHI

ACHAVAL FERRER

VINOS DE LA LUZ

LA RIOJANA

CIELO Y TIERRA

ESCORIHUELA GASCÓN

BODEGA LAGARDE

BODEGA STAPHYLE

BODEGA VIÑA ALTA

BODEGA MI ESTANCIA

PROVINCIA DE NEUQUÉN (MALMA, SCHROEDER, MABELLINI, PATRITTI)

ANTIGAL WINERY & ESTATES

MOLINOS ESTATES & WINERIES

GRUPO AVINEA

BODEGAS FABRE

Masterclass y contenidos de valor para el trade

Como parte de la propuesta institucional, Wines of Argentina desarrollará una agenda de seminarios y acciones de formación, incluyendo actividades junto a la escuela LeCordon Bleu, destinadas a sus estudiantes y con foco en las tendencias actuales de consumo y el posicionamiento del Vino Argentino en los mercados internacionales.

A su vez, WofA dispondrá de un espacio exclusivo para masterclasses que contará con cuatro presentaciones. Las charlas estarán a cargo de las bodegas Casarena, Susana Balbo, Antigal y Luigi Bosca, quienes se enfocarán en terroir, precisión enológica, variedades y denominaciones de origen, de acuerdo con su recorrido en la historia del Vino Argentino.

Wine Paris, una feria clave en el calendario internacional

La participación en Wine Paris forma parte del cronograma de ferias internacionales de Wines of Argentina, que busca fortalecer el posicionamiento del Vino Argentino, ampliar oportunidades comerciales y consolidar la presencia del país en los principales mercados de exportación.

En su última edición, la feria reunió a 5.400 expositores y más de 50.000 visitantes de 150 destinos del mundo, consolidándose como un punto de encuentro estratégico para productores, compradores, importadores y referentes del sector.

ACERCA DE WINES OF ARGENTINA

Desde 1993, Wines of Argentina promueve la marca y la imagen país de los vinos argentinos en todo el mundo. Además, desempeña su papel en la orientación de la estrategia de exportación de Argentina, estudiando y analizando los cambios en mercados clave: Estados Unidos y Canadá, Reino Unido y Europa, Asia y América Latina. La organización tiene como objetivo colaborar en la consolidación de Argentina entre los principales países exportadores de vino y contribuir al éxito global de la industria vitivinícola nacional a través de la construcción de la marca “Vino Argentino”, elevando la percepción positiva en el trade, referentes de opinión y públicos de consumo.