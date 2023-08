Violetta Cosméticos y la última instancia de inscripción a su programa “Emprendedoras”

El programa que potencia mujeres a lo largo de todo el país, abre su última instancia de inscripción para emprendedoras de Buenos Aires, La Pampa y Sur de Argentina.

Violetta Cosméticos lleva adelante la tercera edición de su Programa Emprendedoras con un objetivo bien definido: empoderarlas para que puedan emprender exitosamente. La iniciativa, que alcanza a cada provincia del territorio argentino, tiene abierta actualmente la inscripción para emprendedoras de Buenos Aires, La Pampa y Sur del país. Las interesadas pueden sumar sus propuestas de manera online hasta el 8 de Octubre. Las reconocidas de cada provincia se comunicarán en las redes sociales 3 semanas después de finalizada la inscripción.

Pero, ¿Qué significa emprender?

De acuerdo con la Real Academia Española, emprender es el acto de acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro.

Como bien indica su definición, emprender no es sencillo. Requiere valor, confianza, autoestima, objetivos claros. Por ello, ser emprendedor debe nacer desde el corazón para materializarse en un proyecto. Por pequeña que sea, esa iniciativa puede brindarle a su creador múltiples satisfacciones económicas, profesionales, intelectuales, etc. María Eugenia de la Torre, jefa de sustentabilidad de Violetta Cosméticos, agrega: “un emprendedor es un ser que decide desafiar todos los días al status quo. No hay confort en ser emprendedor, la motivación viene desde la pasión, la vocación y la entrega hacia el proyecto deseado.”

La importancia del crecimiento personal para emprender

Desarrollar un negocio de manera exitosa va más allá del caudal de ventas obtenidas. Es posible afirmar que cualquier emprendedor deberá sortear ciertos obstáculos a lo largo de su camino y que el recorrido a menudo será complejo. Frente a estas situaciones, muchos sucumben y abandonan el emprendimiento aun cuando están en juego sus mayores deseos. Esto se debe principalmente a la falta de autoconocimiento y gestión de las habilidades personales que generan ideas limitantes que impiden avanzar.

Para ello, es clave el desarrollo personal como proceso transformativo mediante el cual una persona adquiere nuevas formas de pensar, modificando sus actitudes y mejorando su calidad de vida. Esto aplica a diversas áreas de la vida ya que, a través del autoconocimiento, es posible mejorar las relaciones personales, o laborales. Sin embargo, es crucial a la hora de emprender porque detectar la necesidad de crecer personalmente y actuar en consecuencia, generará, de base, un contexto más productivo.

El éxito de un negocio está determinado por las decisiones que se toman en el camino y, para alcanzarlo, es necesario desechar hábitos que pueden ser nocivos cómo la auto exigencia, la falta de flexibilidad, el autoritarismo o la necesidad de controlar todo.

Existe un punto en el que el emprendimiento necesitará de colaboradores, ya sean empleados o proveedores, que van a reclamar sentirse valorados. Para potenciar estas relaciones, es necesario generar autonomía y confianza, para permitirle, a cada quien, despegar todo su potencial. En retorno, el emprendedor recibe puntos de vista diferentes al propio, puede delegar tareas, y experimentar transformaciones que no se hubiesen dado individualmente.

¿Qué ofrece el programa Emprendedoras de Violetta Cosméticos?

“Emprendedoras” convoca a mujeres que tengan un proyecto y deseen capacitarse para potenciarlo. La iniciativa reconoce emprendimientos originales y duraderos en el tiempo, y acompaña a sus creadoras en la consolidación de sus ideas. En distintas instancias, son seleccionadas69 emprendedoras; 3 por provincia.

Los emprendimientos son seleccionados por un jurado compuesto por integrantes de Violetta que analiza cada proyecto presentado haciendo foco en la creatividad, el esfuerzo y el compromiso. Las elegidas reciben capacitación y mentoría, acceso a recursos financieros y redes de apoyo y visibilidad. Acceden atalleres de formación personal y profesional, reciben educación financiera, aprenden sobre marketing digital, cuentan con la difusión del emprendimiento en las redes sociales de Violetta y forman parte de la comunidad Violetta Emprende.

Al momento, ya fueron beneficiadas más de 190 mujeres argentinas y, sólo en 2022, se inscribieron más de 1000 mujeres en todo el país. Tal es el compromiso de Violetta con estas emprendedoras, que algunos de los proyectos seleccionados comenzaron poco a poco a formar parte de la compañía. Dos ejemplos de esto son: Clara Altamirano, coach y capacitadora, seleccionada en la edición 2021 por la provincia de Santa Fe, y Eliana Russell, creadora del emprendimiento de mezclas integrales En Un Santiamén, seleccionada en 2022 por la provincia de Buenos Aires.

Clara Altamirano, luego de ser seleccionada en Emprendedoras, experimentó un crecimiento exponencial de su proyecto con ventas que aumentaron aproximadamente un 50% interanual. La visibilidad y la red de partners proporcionada por Violetta le permitió potenciar sus habilidades actuales comprendiendo mejor las necesidades de su público objetivo. Pero el real crecimiento se dio luego de que fuese convocada para formar parte del staff permanente de Violetta en el programa Emprendedoras para poder capacitar e inspirar a otras mujeres.

Por su parte, Eliana Russell, desde que fue seleccionada con su emprendimiento gastronómico, aprendió a crear comunidad, a comunicarse con sus clientes efectivamente y a generar valor agregado a sus ventas. Como si fuera poco, hace algunos meses recibió una propuesta formal de Violetta para incluir las mezclas de En Un Santiamén como parte de la propuesta gastronómica para los empleados, brindan charlas de alimentación saludable, hacen degustaciones internas, etc. Esto ya está empezando a generar impacto en el posicionamiento de su marca.

María Eugenia de la Torre expresa que “lo más apasionante de formar parte del proyecto emprendedoras es poder ver a estas mujeres crecer, conocer su historia, ver cómo progresan, cómo comienzan a valorar su trabajo, su tiempo, y poco a poco el emprendimiento, y su creadora, comienzan a forjar una sólida identidad”.