Territorio Yacopini presentó la nueva era eléctrica de Chevrolet en Mendoza

Este martes, la firma celebró el EV Day con la presentación del Spark 100% eléctrico y la Captiva híbrida enchufable. Te contamos todos los detalles sobre los nuevos vehículos: eficiencia, bajo costo por kilómetro, garantía extendida y precios competitivos que marcan el desembarco de la nueva movilidad en la provincia.

En el marco del EV Day de Chevrolet, el grupo Territorio Yacopini presentó oficialmente en Mendoza dos modelos que marcan el rumbo de la electromovilidad en Argentina: el Chevrolet Spark 100% eléctrico y la Chevrolet Captiva híbrida enchufable.

El evento reunió a miembros de la prensa especializada, amigos de la marca, clientes y públicos en general, interesados en conocer el futuro de la movilidad en la región.

Durante el evento, Adrián Yacopini, propietario de la red de concesionarios número uno de la región, quien expresó su satisfacción por el evento y el momento que atraviesa la compañía.

“Estoy feliz de estar acá, representando la marca General Motors, siendo propietario de Yacopini Motors junto con mi familia. Orgulloso de que nos acompañen el día de los autos eléctricos con los modelos Spark y Captiva”, señaló.

Yacopini destacó además que el Spark fue el modelo eléctrico número uno en ventas el año pasado, y remarcó que la nueva Captiva llega “con un precio muy competitivo, en un segmento de mucha competencia”. Además, hizo referencia al escenario actual del mercado automotor, atravesado por el acuerdo de Arancel Cero impulsado por el Gobierno para vehículos eléctricos e híbridos importados, que abrió el juego a una fuerte llegada de marcas chinas.

“Nos gusta el desafío, nos gusta la competencia. Creo que Captiva va a lograr tener un buen segmento gracias a nuestros clientes de tantos años, la fidelización y la calidad y tecnología que tiene General Motors Chevrolet”, afirmó.

Consultado sobre el temor habitual de los clientes respecto a repuestos y respaldo en los autos eléctricos, fue contundente:

“General Motors y Territorio Yacopini estamos disponibles para darle el respaldo con garantía, con 8 años de garantía en las baterías, con repuestos y servicio postventa”, aclaró.

Además, agradeció la confianza sostenida del público:

“Agradecimiento a los clientes que nos siguen apoyando y confiando todos los meses con su gran proyecto de la compra de un auto”.

La nueva electromovilidad

Asimismo, Sergio Montanaro, gerente general del grupo, destacó que la jornada tuvo como objetivo “mostrar los productos que tiene Chevrolet para la nueva movilidad, la nueva electromovilidad”, y subrayó que se trata de tecnologías pensadas tanto para el uso urbano como para quienes buscan dar un primer paso hacia lo eléctrico sin resignar autonomía.

Chevrolet Spark EUV: eléctrico, urbano y ultra eficiente

El nuevo Spark eléctrico se posiciona como el vehículo ideal para la ciudad. Según detalló Montanaro, se trata de un modelo 100% eléctrico, silencioso y con una aceleración ágil, característica propia de los motores eléctricos.

Entre sus principales atributos se destacan:

Autonomía superior a los 350 kilómetros con una sola carga.

con una sola carga. Consumo aproximado de 11 kW cada 100 km.

Costo estimado de uso de $20 por kilómetro , es decir, unos $2.000 cada 100 km.

, es decir, unos $2.000 cada 100 km. Un gasto que representa cerca de un sexto del consumo de un vehículo a combustión eficiente.

“Lo lindo de manejar un vehículo 100% eléctrico es el silencio, la respuesta inmediata y el bajísimo costo de mantenimiento y consumo”, explicó el directivo.

En cuanto a la durabilidad, el modelo cuenta con 8 años de garantía en la batería, asegurando un alto nivel de eficiencia durante ese período. Luego de ese plazo, la batería continúa teniendo vida útil, aunque puede disminuir levemente su rendimiento.

Montanaro destacó además que Mendoza presenta condiciones climáticas ideales para la conservación de las baterías, ya que no registra temperaturas extremas sostenidas ni altos niveles de humedad, factores que suelen afectar el rendimiento en otras regiones.

Carga simple y adaptable

El Spark puede cargarse de distintas maneras:

Enchufe domiciliario convencional (carga lenta) : ideal para dejarlo conectado durante la noche.

: ideal para dejarlo conectado durante la noche. Cargador monofásico (semi rápido) : en aproximadamente 4 horas puede completar la carga total.

: en aproximadamente 4 horas puede completar la carga total. Cargador trifásico: permite una carga completa en alrededor de una hora y media (más habitual en empresas).

“El monofásico es el más recomendable para el hogar porque no satura la instalación eléctrica y ofrece una carga rápida para el uso diario”, explicó Montanaro.

Chevrolet Captiva PHEV: el puente ideal hacia lo eléctrico

La segunda gran novedad es la Captiva híbrida enchufable, una propuesta que combina un motor eléctrico con un motor a combustión.

Montanaro la definió como “la solución ideal para quien quiere iniciarse en la electromovilidad pero todavía tiene dudas sobre la autonomía o la red de cargadores en ruta”.

A diferencia de los híbridos tradicionales, esta versión:

Puede enchufarse para recargar su batería , no depende únicamente de la regeneración por frenado.

, no depende únicamente de la regeneración por frenado. Ofrece una autonomía combinada superior a los 1.000 kilómetros .

. Permite circular en modo eléctrico y, en caso de agotar la batería, continuar sin inconvenientes con el motor a combustión.

Esto la convierte en una alternativa estratégica para familias que realizan viajes largos o que desean un único vehículo versátil.

Cambios en las costumbres de manejo

Montanaro señaló que Argentina históricamente fue un mercado dominado por las cajas manuales, pero esa tendencia ya se revirtió.

“Hace diez años el 80% de los autos eran manuales. Hoy es al revés”, indicó, y remarcó que lo mismo ocurrirá con la electromovilidad: “En unos años, lo raro va a ser el auto a combustión”.

Los eléctricos, además, no cuentan con caja convencional: solo poseen selector de avance, retroceso y estacionamiento, lo que simplifica la experiencia de conducción.

En países como Noruega —donde casi la totalidad de los vehículos nuevos vendidos son eléctricos o híbridos enchufables— la transición ya es un hecho. En Argentina, estiman que primero se impondrán como segundo vehículo del hogar y luego, con mayor infraestructura de carga, como opción principal.

Precios competitivos y beneficios económicos

Uno de los principales obstáculos históricos de los eléctricos en Argentina fue el precio. Sin embargo, Montanaro explicó que el actual esquema impositivo —con cupos libres de cargas extra para vehículos eléctricos importados— permitió lograr valores competitivos.

“Si comparamos el Spark con un auto a combustión de similar equipamiento, puede incluso resultar más económico”, afirmó.

A esto se suman ventajas concretas:

50% de descuento en patente en Mendoza.

Consumo hasta seis veces menor que un auto convencional.

Menor mantenimiento (sin cambios de aceite ni filtros).

(sin cambios de aceite ni filtros). Menor cantidad de repuestos y piezas móviles.

En el caso de la Captiva híbrida enchufable, Chevrolet ofrece además plan de ahorro en 84 cuotas, una herramienta de financiación sin tasa de interés que facilita el acceso a esta tecnología. Según destacó Montanaro, es actualmente la única opción de plan de ahorro en el país para un híbrido enchufable.

Respaldo y proyección

El gerente general también puso el foco en el respaldo de marca: “No es lo mismo que tenga el respaldo de Chevrolet, con más de 100 años en el mundo y una trayectoria consolidada en Argentina y Mendoza”.

Finalmente, invitó a los interesados a experimentar la conducción: “Las palabras pueden sonar muy bien, pero lo mejor es subirse y probarlo. La experiencia de manejo de un eléctrico o un híbrido enchufable es totalmente distinta”.

Con estas presentaciones, Territorio Yacopini consolida su apuesta por la nueva movilidad y anticipa un cambio cultural que, según Montanaro, será inevitable: el avance sostenido de los eléctricos e híbridos enchufables frente a la progresiva caída de los vehículos a combustión.

