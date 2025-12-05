Territorio Yacopini presentó la nueva Chevrolet Captiva PHEV, el primer híbrido enchufable de la marca

Ya se puede reservar con un anticipo mínimo y acceder a beneficios exclusivos de preventa. En la nota; ¿con cuánto dinero la reservas? Y todos los detalles del modelo.

Este jueves, Territorio Yacopini, la red de concesionarios más grande del país, abrió sus puertas para presentar un vehículo que marca un antes y un después para la marca: la Chevrolet Captiva PHEV, el primer híbrido enchufable de Chevrolet en Argentina.

Clientes y amigos de la marca tuvieron la oportunidad de conocer el modelo, explorar sus interiores y recibir asesoramiento personalizado. La unidad permanecerá exhibida en el salón de ventas de Av. San Martín Sur 600, Godoy Cruz, como parte de su tour de lanzamiento por el país.

La preventa oficial ya está habilitada y quienes visiten el concesionario durante las jornadas especiales podrán realizar una reserva anticipada con beneficios únicos.

Beneficios de la preventa

Quienes concreten la compra tras haber realizado la reserva accederán a:

Bonificación de los tres primeros servicios de mantenimiento: 10.000, 20.000 y 30.000 km (materiales y mano de obra).

Tasa preferencial de financiación.

Prioridad en la entrega de las unidades.

Participación en activaciones y experiencias oficiales de la marca.

Para activar los beneficios, el cliente deberá reservar su unidad mediante el concesionario oficial con un pago de USD 500, cancelable en pesos al tipo de cambio oficial del día.

Qué ofrece la nueva Captiva PHEV: potencia, autonomía y tecnología

Durante la presentación, Gonzalo Sotomayor, asesor de ventas, explicó:

“La nueva Chevrolet Captiva es el primer vehículo Chevrolet híbrido enchufable. Combina lo mejor de dos mundos: un motor eléctrico y un motor a combustión que pueden trabajar de forma independiente. En modo 100% eléctrico podés recorrer hasta 100 km sin consumir combustible. Y si necesitás más potencia, trabajando ambos motores de forma combinada entrega 204 CV y 310 Nm de torque, logrando hasta 1.100 km de autonomía.”

En materia de seguridad, el modelo se destaca por incluir seis airbags, controles de tracción y estabilidad, asistencias de mantenimiento de carril, control crucero adaptativo y control crucero con asistencia en curvas, convirtiéndolo en uno de los vehículos más tecnológicos del segmento.

A nivel confort y conectividad, cuenta con:

Interior en cuero ecológico.

Gran espacio interior y climatización electrónica.

Instrumental digital de 9 pulgadas y una pantalla de infoentretenimiento de 15,6 pulgadas.

Sistema de cámaras 360°.

Conectividad con Android Auto y Apple CarPlay.

Seis parlantes y múltiples configuraciones de audio.

Sotomayor agregó que la expectativa del público es alta: “En las próximas semanas vamos a estar recibiendo las primeras unidades. Los clientes pueden iniciar la preventa con USD 500 y acceder a servicios bonificados, precio especial y financiación preferencial.”

Carga: opciones y tiempos

La Captiva PHEV ofrece varias alternativas de carga:

Cargador domiciliario (incluido): entre 6 y 8 horas, dependiendo de la instalación eléctrica.

Cargador rápido opcional: permite reducir el tiempo hasta en un 40%, logrando una carga completa en aprox. 3 horas.

Estaciones de carga pública: entre 15 y 20 minutos.

Además, la batería nunca baja del 30% ya que el motor a combustión se activa automáticamente para recargarla cuando es necesario. El sistema también recupera energía mediante frenado regenerativo.

Un adelanto del futuro: principales características técnicas

La Captiva PHEV 2026 incorpora:

Motor naftero 1.5 L + motor eléctrico de alta eficiencia.

204 CV y 310 Nm de torque.

Batería de 20,5 kWh, recargable en red domiciliaria o cargadores rápidos.

Autonomía combinada superior a los 1.000 km.

Conducción 100% eléctrica en ciudad.

Cómo programar tu visita

La Chevrolet Captiva PHEV estará exhibida un días más en Mendoza.

Días y horarios: Viernes – de 10 a 14 y de 15 a 19 h

Lugar: Av. San Martín Sur 600, Godoy Cruz, Mendoza.

Quienes quieran conocerla, vivir la experiencia y acceder a la preventa con beneficios exclusivos pueden confirmar asistencia al correo: marketing@yacopini.com.ar